https://sputnikarabic.ae/20220909/خبيرة-روسية-توضح-الاختلاف-في-ألقاب-الملكة-كاميلا-والأمير-فيليب-1067532409.html

خبيرة روسية توضح الاختلاف في ألقاب الملكة كاميلا والأمير فيليب

خبيرة روسية توضح الاختلاف في ألقاب الملكة كاميلا والأمير فيليب

أوضحت أستاذة قسم التاريخ والسياسة في أوروبا وأمريكا في جامعة موسكو للعلاقات الدولية ناتاليا كابيتونوفا سبب حصول كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T16:51+0000

2022-09-09T16:51+0000

2022-09-09T16:51+0000

العالم

بريطانيا

الملكة إليزابيث

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067505562_0:150:2815:1733_1920x0_80_0_0_af6435350b9d568317077a4d64de40db.jpg

وقالت كابيتونوفا في تصريح لصحيفة "إزفستيا" اليوم الجمعة، الناس من "الدم الملكي" يحملون لقب أمير أو أميرة.وأضافت "الأمراء والأميرات هم من لهم دم ملكي. كان الاستثناء هو الأميرة ديانا، لكن هذا اللقب لم يكن رسميا، وفي الواقع، هذا ما أطلق عليه الناس ببساطة. <...> الأمراء والأميرات - يُمنح هذا اللقب بأمر من الملكة (أو الملك - محرر) لأبناء الابن الأكبر: على سبيل المثال، أبناء [الأمير] ويليام - كلهم ​​أمراء".وأشارت كابيتونوفا أن فيليب، الزوج الراحل لإليزابيث الثانية، كان يُطلق عليه أيضًا الأمير، لأنه كان وريث العرشين اليوناني والدنماركي. بالإضافة إلى ذلك، حصل فيليب على لقب أمير ويلز بصفته قرين الملكة.وقالت الأستاذة أيضًا إنه "في البداية، نظرًا للمشاعر السلبية في المجتمع البريطاني، لم يكن من المتوقع أن تقوم كاميلا بتغيير لقب الدوقة إلى لقب ملكة القرين".وتابعت كابيتونوفا: "لكن في الآونة الأخيرة، تغير المزاج في المجتمع وتحسنت وتوقعت الملكة إليزابيث أنها ستغادر قريبا، وتأكدت من أن كاميلا حصلت على لقب ملكة القرين، والذي لم يكن من المفترض أن يكون أصلاً".في يوليو 1981، تزوج الأمير تشارلز من ديانا سبنسر. اكتسبت Lady Dee شعبية هائلة في المملكة المتحدة وخارجها. ومع ذلك، لم ينجح الزواج - في عام 1996 انفصل الزوجان. تم لفت انتباه الجمهور بشكل كبير إلى الفضيحة، ولم يكن لها أفضل تأثير على سمعة أمير ويلز. في العام التالي، توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس.

https://sputnikarabic.ae/20220909/تشارلز-يصل-إلى-قصر-باكنغهام-للمرة-الأولى-كملك-وخطابه-الأول-الليلة-1067526687.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بريطانيا, الملكة إليزابيث