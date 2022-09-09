https://sputnikarabic.ae/20220909/دفاع-إيلون-ماسك-تويتر-دفعت-ملايين-الدولارات-لإسكات-كاشف-المخالفات-1067537847.html
دفاع إيلون ماسك: "تويتر" دفعت ملايين الدولارات لإسكات كاشف المخالفات
دفاع إيلون ماسك: "تويتر" دفعت ملايين الدولارات لإسكات كاشف المخالفات
قال محامي الملياردير إيلون ماسك، إن شركة "تويتر" دفعت 7 ملايين دولار للشخص الذي أبلغ عن مخالفات وأثار أسئلة حول المشكلات التشغيلية داخل منصة التواصل الاجتماعي،... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T20:33+0000
2022-09-09T20:33+0000
2022-09-09T20:33+0000
إيلون ماسك
تويتر
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أشير إلى المدفوعات في جلسة استماع بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول ضمن الدعوى القضائية بين "تويتر" و"ماسك" بشأن محاولاته لإلغاء عملية شراء الشبكة بقيمة 44 مليار دولار للشركة.وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، في الجلسة إنهم "يدفعون للرجل 7 ملايين دولار ويتأكدون من أنه صامت". وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن الإشارة كانت إلى دفع مبلغ لكاشف الأسرار بيتر زاتكو.رفض ممثلو "تويتر" يوم الخميس التعليق على المبلغ المدفوع إلى زاتكو، رئيس الأمن السابق للشركة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الدفع جزء من تسوية تتعلق بتعويض زاتكو المفقود بعد مغادرة الشركة.أفادت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن الصفقة لم تسمح لزاتكو بالتحدث علنا، لكنها ستسمح له بالعمل كمبلغ عن المخالفات للحكومة بشأن الوقت الذي قضاه في شركة التواصل الاجتماعي.تراجع ماسك عن شراء "تويتر" بعد أن زعم أن المنصة ضللته والمستثمرين، بشأن عدد الحسابات المزعجة والروبوتية بين أكثر من 230 مليون مستخدم. ردت "تويتر" على هذه الادعاءات، بالقول إن مخاوف ماسك هي ذريعة للخروج من الصفقة.كلا الجانبين يستعدان لمحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول. يجادل ماسك بأن زاتكو أثار مخاوف بشأن عدد حسابات الروبوتات المضمنة في قاعدة عملاء "تويتر" إلى جانب مزاعم بتراخي إجراءات الأمان.
https://sputnikarabic.ae/20220825/كاشف-أسرار-تويتر-يدلي-بشهادته-أمام-الكونغرس-بشأن-المخالفات-الأمنية-1066844319.html
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إيلون ماسك, تويتر
دفاع إيلون ماسك: "تويتر" دفعت ملايين الدولارات لإسكات كاشف المخالفات
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قال محامي الملياردير إيلون ماسك، إن شركة "تويتر" دفعت 7 ملايين دولار للشخص الذي أبلغ عن مخالفات وأثار أسئلة حول المشكلات التشغيلية داخل منصة التواصل الاجتماعي، لضمان صمته.
أشير إلى المدفوعات في جلسة استماع بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول ضمن الدعوى القضائية
بين "تويتر" و"ماسك" بشأن محاولاته لإلغاء عملية شراء الشبكة بقيمة 44 مليار دولار للشركة.
وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، في الجلسة إنهم "يدفعون للرجل 7 ملايين دولار ويتأكدون من أنه صامت". وأكدت مصادر مطلعة لوكالة
"بلومبيرغ" أن الإشارة كانت إلى دفع مبلغ لكاشف الأسرار بيتر زاتكو.
رفض ممثلو "تويتر" يوم الخميس التعليق على المبلغ المدفوع إلى زاتكو، رئيس الأمن السابق للشركة
. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الدفع جزء من تسوية تتعلق بتعويض زاتكو المفقود بعد مغادرة الشركة.
أفادت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن الصفقة لم تسمح لزاتكو بالتحدث علنا، لكنها ستسمح له بالعمل كمبلغ عن المخالفات للحكومة بشأن الوقت الذي قضاه في شركة التواصل الاجتماعي.
تراجع ماسك عن شراء "تويتر" بعد أن زعم أن المنصة ضللته والمستثمرين، بشأن عدد الحسابات المزعجة والروبوتية بين أكثر من 230 مليون مستخدم. ردت "تويتر" على هذه الادعاءات، بالقول إن مخاوف ماسك هي ذريعة للخروج من الصفقة.
كلا الجانبين يستعدان لمحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول. يجادل ماسك بأن زاتكو أثار مخاوف بشأن عدد حسابات الروبوتات المضمنة في قاعدة عملاء "تويتر" إلى جانب مزاعم بتراخي إجراءات الأمان.