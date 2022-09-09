https://sputnikarabic.ae/20220909/ردا-على-بيان-مجلس-التعاون-الخليجي-الخارجية-الإيرانية-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-من-أراضينا-1067506768.html

ردا على بيان مجلس التعاون الخليجي.. الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضينا

ردا على بيان مجلس التعاون الخليجي.. الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضينا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، إن الجزر الثلاث (أبو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى) جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T07:44+0000

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات كنعاني جاءت ردا على البيان الصادر عن الاجتماع 153 لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشأن إيران.ووصف ناصر كنعاني بيان الاجتماع 153 لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث، بأنه اتهامات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الجزر الثلاث (أبو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى) المتنازع عليها مع الإمارات، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.وحول أسباب انعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وأعرب ناصر كنعاني عن أسفه بأن "عددا من دول مجلس التعاون الخليجي وبدلا عن تحمل المسؤولية وتعديل سياساتها الفاشلة تعمل على الإسقاط وتصر على مزاعم متكررة".ورحب الدبلوماسي الإيراني بعودة سفيري الكويت والإمارات إلى طهران ومواصلة المحادثات مع السعودية، مشيرا إلى أن بلاده تجدد التأكيد على اعتماد التعاون بين جميع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الخليج.

https://sputnikarabic.ae/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html

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