https://sputnikarabic.ae/20220909/روسيا-في-صدد-تطوير-ممر-الشمال-الجنوب-مع-أذربيجان-وإيران-1067516555.html
روسيا في صدد تطوير ممر "الشمال-الجنوب" مع أذربيجان وإيران
روسيا في صدد تطوير ممر "الشمال-الجنوب" مع أذربيجان وإيران
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع لمجموعة العمل الروسية الأذربيجانية الإيرانية، إن تطوير ممر النقل الدولي بين "شمال- جنوب" جانب مهم للغاية... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T11:32+0000
2022-09-09T11:32+0000
2022-09-09T11:32+0000
روسيا
إيران
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وأضاف نوفاك: "أن تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب هو مجال مهم للغاية للتعاون الثلاثي، وروسيا مستعدة لتعاون مثمر في صيغة ثلاثية، وهذا سيضمن النقل السلس للبضائع من روسيا إلى الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي".وبحسب نوفاك، تعتزم باكو وموسكو وطهران بناء شبكة سكك حديدية موحدة.وشدد نوفاك على أنه "وبحسب الخبراء، فإن إنشاء سكة حديد على هذا الخط سيرفع حركة الشحن على طول الممر الغربي إلى 15 مليون طن في المستقبل القريب".وتمتد سكة الحديد هذه من الصين إلى الهند وباكستان ثم تصل إلى منطقة رشت شمالي إيران، وتعتبر المنطقة التي يعمل الجانبان على إنشائها بمثابة "فجوة" أخيرة بين روسيا وفنلندا في الجانب الأوروبي وبين الصين والهند وآسيا وإيران في قارة أسيا.
https://sputnikarabic.ae/20201116/الإعلان-عن-مشروع-سكة-حديد-يصل-بين-ثلاث-دول-آسيوية-1047200199.html
إيران
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روسيا, إيران
روسيا في صدد تطوير ممر "الشمال-الجنوب" مع أذربيجان وإيران
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع لمجموعة العمل الروسية الأذربيجانية الإيرانية، إن تطوير ممر النقل الدولي بين "شمال- جنوب" جانب مهم للغاية من التعاون بين موسكو وباكو وطهران.
وأضاف نوفاك: "أن تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب هو مجال مهم للغاية للتعاون الثلاثي، وروسيا مستعدة لتعاون مثمر في صيغة ثلاثية، وهذا سيضمن النقل السلس للبضائع من روسيا إلى الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي".
"أنا متأكد من أن محادثاتنا اليوم ستكون مثمرة، وبالنسبة لبلداننا الثلاثة، فإن تطوير الممر شمال-جنوب مجال مهم للتعاون".
وبحسب نوفاك، تعتزم باكو وموسكو وطهران بناء شبكة سكك حديدية موحدة.
16 نوفمبر 2020, 05:42 GMT
"توصلت روسيا وأذربيجان وإيران إلى اتفاق بشأن النقل المسهل للبضائع، وهو أمر إيجابي لمواصلة تنفيذ المشاريع".
وشدد نوفاك على أنه "وبحسب الخبراء، فإن إنشاء سكة حديد على هذا الخط سيرفع حركة الشحن على طول الممر الغربي إلى 15 مليون طن في المستقبل القريب".
وتمتد سكة الحديد هذه
من الصين إلى الهند وباكستان ثم تصل إلى منطقة رشت شمالي إيران، وتعتبر المنطقة التي يعمل الجانبان على إنشائها بمثابة "فجوة" أخيرة بين روسيا وفنلندا في الجانب الأوروبي وبين الصين والهند وآسيا وإيران في قارة أسيا.