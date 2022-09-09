https://sputnikarabic.ae/20220909/سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-لسلاح-الجو-الإسرائيلي-في-البحر-المتوسط-1067501799.html
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحر المتوسط
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحر المتوسط
أعلنت إسرائيل سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو، الليلة الماضية، في البحر المتوسط عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T06:57+0000
2022-09-09T06:57+0000
2022-09-09T07:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "طائرة موجهة عن بُعد سقطت الليلة الماضية في منطقة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان". وأوضحت أن "الطائرة سقطت إثر عطل فني".وأضافت أن "القوات قامت بإخراجها من البحر وسيتم التحقيق في الحادث".وأكدت أنه "تم إيقاف الطائرات من هذا النوع حتى انتهاء التحقيق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحر المتوسط
06:57 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت إسرائيل سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو، الليلة الماضية، في البحر المتوسط عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "طائرة موجهة عن بُعد سقطت الليلة الماضية في منطقة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان".
وأوضحت أن "الطائرة سقطت إثر عطل فني".
وأضافت أن "القوات قامت بإخراجها من البحر وسيتم التحقيق في الحادث".
وأكدت أنه "تم إيقاف الطائرات من هذا النوع حتى انتهاء التحقيق".