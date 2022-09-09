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سوريا تعلن عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة وإصلاح الأضرار بعد القصف الإسرائيلي
سوريا تعلن عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة وإصلاح الأضرار بعد القصف الإسرائيلي
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة "عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة، بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير". 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:39+0000
2022-09-09T07:39+0000
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دمشق – سبوتنيك. وفي بيان نشرته "السورية للطيران"، عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة النقل، "مطار حلب الدولي في الخدمة، اعتباراً من اليوم".وأضافت: "كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الشركات الوطنية، تمكنت من إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المطار، ليلة الثلاثاء الماضي".ودعت وزارة النقل السورية النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار، إلى إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، اعتبارا من هذا التاريخ.كما أكدت أن المطار سيعمل بكل طاقته، لخدمة المسافرين وشركات الطيران، على مدار الساعة.وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، الثلاثاء الماضي، تعرض مطار حلب الدولي إلى عدوان إسرائيلي، تسبب بأضرار كبيرة في المهبط، أدت إلى خروج المطار عن الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20220902/قناة-عبرية-تنشر-صورا-لآثار-هجوم-إسرائيلي-على-مطار-حلب-الدولي-1067209587.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا تعلن عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة وإصلاح الأضرار بعد القصف الإسرائيلي

07:39 GMT 09.09.2022
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . nour molhem
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة "عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة، بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير".
دمشق – سبوتنيك. وفي بيان نشرته "السورية للطيران"، عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة النقل، "مطار حلب الدولي في الخدمة، اعتباراً من اليوم".
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وأضافت: "كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الشركات الوطنية، تمكنت من إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المطار، ليلة الثلاثاء الماضي".

وتابعت: "تقرر استئناف حركة النقل الجوي عبر المطار، اعتباراً من اليوم الجمعة".

ودعت وزارة النقل السورية النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار، إلى إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، اعتبارا من هذا التاريخ.
كما أكدت أن المطار سيعمل بكل طاقته، لخدمة المسافرين وشركات الطيران، على مدار الساعة.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، الثلاثاء الماضي، تعرض مطار حلب الدولي إلى عدوان إسرائيلي، تسبب بأضرار كبيرة في المهبط، أدت إلى خروج المطار عن الخدمة.
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