https://sputnikarabic.ae/20220909/شركة-روسية-تسعى-لطرح-استثمار-الألماس-في-البلاد-1067535966.html

شركة روسية تسعى لطرح استثمار "الألماس" في البلاد

شركة روسية تسعى لطرح استثمار "الألماس" في البلاد

بدأت البنوك الروسية مؤخرًا في تقديم سبائك الذهب، التي أعفاها مجلس الدوما من ضريبة القيمة المضافة، والآن طرحت شركة "ألروسا" للتنقيب عن الألماس اقتراحا غير عادي... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T19:02+0000

2022-09-09T19:02+0000

2022-09-09T19:02+0000

روسيا

اقتصاد

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ويتميز المنتج الاستثماري الجديد من "ألروسا" بتقلبات منخفضة وإمكانات عالية على المدى المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الطلب بين المستثمرين، سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الألماس المصقول اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حسبما ذكره موقع "بانكي سيفودنيا"، اليوم الجمعة.والألماس القياسي في صيغة "سلة المشتريات"، وهو مقطع عرضي لإنتاج الشركة بالكامل، حيث يظهر سعر واحد للقيراط إذا رغب المستثمر في ذلك، كما يمكن استخدام خدمة التخزين من "ألروسا".وقد يكون هناك اهتمام من المستثمرين، لأن الشركة توفر فرصًا لمزيد من بيع الألماس المشترى ويمكن بيع العينات النادرة من خلال مزادات ألروسا ومنصات الإنترنت الخاصة بها.وتقيم "ألروسا" بشكل إيجابي آفاق منتجاتها الاستثمارية، ووفقا لها يمكن أن يصل حجم الاستثمار في الماس المصقول إلى 200 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة للشركة نفسها، لأنها تخضع أيضًا لقيود العقوبات الغربية، ولكن رغم ذلك، تمكنت من استعادة حجم المبيعات إلى 250 مليون دولار شهريًا، وهو ما يقل بنحو 50-100 مليون دولار عن حجم الفترة التي سبقت العقوبات.ولكن هنا يجدر بنا أن نتذكر الفروق الدقيقة، حيث ترتفع أسعار الألماس المصقول الكبير بانتظام إلى مستويات تاريخية عالية بسبب ندرته حول العالم، ولكن على المقلب الآخر هناك مخاطر مختلفة تمامًا في هذا القطاع كالمنافسة مع أنواع أخرى من المجوهرات والسلع الفاخرة.

https://sputnikarabic.ae/20210712/لأول-مرة-بيع-ماسة-مقابل-12-مليون-دولار-بالعملات-الرقمية-1049552071.html

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