https://sputnikarabic.ae/20220909/شركة-روسية-تسعى-لطرح-استثمار-الألماس-في-البلاد-1067535966.html
شركة روسية تسعى لطرح استثمار "الألماس" في البلاد
شركة روسية تسعى لطرح استثمار "الألماس" في البلاد
بدأت البنوك الروسية مؤخرًا في تقديم سبائك الذهب، التي أعفاها مجلس الدوما من ضريبة القيمة المضافة، والآن طرحت شركة "ألروسا" للتنقيب عن الألماس اقتراحا غير عادي... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T19:02+0000
2022-09-09T19:02+0000
2022-09-09T19:02+0000
روسيا
اقتصاد
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ويتميز المنتج الاستثماري الجديد من "ألروسا" بتقلبات منخفضة وإمكانات عالية على المدى المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الطلب بين المستثمرين، سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الألماس المصقول اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حسبما ذكره موقع "بانكي سيفودنيا"، اليوم الجمعة.والألماس القياسي في صيغة "سلة المشتريات"، وهو مقطع عرضي لإنتاج الشركة بالكامل، حيث يظهر سعر واحد للقيراط إذا رغب المستثمر في ذلك، كما يمكن استخدام خدمة التخزين من "ألروسا".وقد يكون هناك اهتمام من المستثمرين، لأن الشركة توفر فرصًا لمزيد من بيع الألماس المشترى ويمكن بيع العينات النادرة من خلال مزادات ألروسا ومنصات الإنترنت الخاصة بها.وتقيم "ألروسا" بشكل إيجابي آفاق منتجاتها الاستثمارية، ووفقا لها يمكن أن يصل حجم الاستثمار في الماس المصقول إلى 200 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة للشركة نفسها، لأنها تخضع أيضًا لقيود العقوبات الغربية، ولكن رغم ذلك، تمكنت من استعادة حجم المبيعات إلى 250 مليون دولار شهريًا، وهو ما يقل بنحو 50-100 مليون دولار عن حجم الفترة التي سبقت العقوبات.ولكن هنا يجدر بنا أن نتذكر الفروق الدقيقة، حيث ترتفع أسعار الألماس المصقول الكبير بانتظام إلى مستويات تاريخية عالية بسبب ندرته حول العالم، ولكن على المقلب الآخر هناك مخاطر مختلفة تمامًا في هذا القطاع كالمنافسة مع أنواع أخرى من المجوهرات والسلع الفاخرة.
https://sputnikarabic.ae/20210712/لأول-مرة-بيع-ماسة-مقابل-12-مليون-دولار-بالعملات-الرقمية-1049552071.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
شركة روسية تسعى لطرح استثمار "الألماس" في البلاد
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بدأت البنوك الروسية مؤخرًا في تقديم سبائك الذهب، التي أعفاها مجلس الدوما من ضريبة القيمة المضافة، والآن طرحت شركة "ألروسا" للتنقيب عن الألماس اقتراحا غير عادي للاستثمار في هذه الأحجار الثمينة.
ويتميز المنتج الاستثماري الجديد من "ألروسا" بتقلبات منخفضة وإمكانات عالية على المدى المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الطلب بين المستثمرين، سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الألماس المصقول اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حسبما ذكره موقع "بانكي سيفودنيا
"، اليوم الجمعة.
ويتوفر حتى الآن نوعين فقط من الألماس للاستثمار، أولهم الألماس النادر كبير الحجم الذي تزيد قيمته عن 50000 دولار، حيث يتم تقييم السعر في هذا العرض بشكل فردي وفقًا لخصائص كل ماسة.
والألماس القياسي في صيغة "سلة المشتريات"، وهو مقطع عرضي لإنتاج الشركة بالكامل، حيث يظهر سعر واحد للقيراط إذا رغب المستثمر في ذلك، كما يمكن استخدام خدمة التخزين من "ألروسا".
وقد يكون هناك اهتمام من المستثمرين، لأن الشركة توفر فرصًا لمزيد من بيع الألماس المشترى ويمكن بيع العينات النادرة من خلال مزادات ألروسا ومنصات الإنترنت الخاصة بها.
ويمكن ضمان بيع عينات الألماس للشركة نفسها، وفي نفس الوقت، سيتم ربط السعر بالمؤشرات الدولية للماس المصقول، ويجب أيضًا مراعاة أن مستوى أسعار الماس المصقول لم يصل إلى ذروته، وبالتالي هناك احتمالية ربح للمستثمرين.
وتقيم "ألروسا" بشكل إيجابي آفاق منتجاتها الاستثمارية، ووفقا لها يمكن أن يصل حجم الاستثمار في الماس المصقول إلى 200 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة للشركة نفسها، لأنها تخضع أيضًا لقيود العقوبات الغربية، ولكن رغم ذلك، تمكنت من استعادة حجم المبيعات إلى 250 مليون دولار شهريًا، وهو ما يقل بنحو 50-100 مليون دولار عن حجم الفترة التي سبقت العقوبات.
ويتفاءل الخبراء بشأن آفاق الاستثمار في الألماس، حيث أن الأحجار الكريمة أقل عرضة للتقلبات، وأسعارها أقل من أسعار نفس المعادن وحتى العقارات.
ولكن هنا يجدر بنا أن نتذكر الفروق الدقيقة، حيث ترتفع أسعار الألماس
المصقول الكبير بانتظام إلى مستويات تاريخية عالية بسبب ندرته حول العالم، ولكن على المقلب الآخر هناك مخاطر مختلفة تمامًا في هذا القطاع كالمنافسة مع أنواع أخرى من المجوهرات والسلع الفاخرة.