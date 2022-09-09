https://sputnikarabic.ae/20220909/صحيفة-أمريكية-تتحدث-عن-تقدم-في-إنتاج-مقاتلات-سو-57-1067530708.html
صحيفة أمريكية تتحدث عن تقدم في إنتاج مقاتلات سو-57
صحيفة أمريكية تتحدث عن تقدم في إنتاج مقاتلات سو-57
تطرق الصحفي الأمريكي هاريس كاس إلى مدى تقدم إنتاج مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57" في روسيا. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:53+0000
2022-09-09T15:53+0000
2022-09-09T15:53+0000
رصد عسكري
مقاتلات سو 57 باك فا
إنتاج
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وقال الصحفي الأمريكي في مقال على مجلة "فورتي فايف19" أنه "في أغسطس ، شهد برنامج "سو-57" المحاصر في روسيا تقدما كبيرا في إنتاج أربع طائرات جديدة، مما أدى إلى بعض التفاؤل بشأن مستقبل برنامج مقاتلات الجيل الخامس."أشار كاس إلى أنه كان من المقرر إقلاع "سو-57" في عام 2007، ولكن بسبب مشاكل في المحرك، تمت أول رحلة في عام 2010. "اليوم، دخل عدد قليل فقط من طائرات "سو-57" الخدمة. ومع ذلك، في النهاية، كان هناك بصيص من الأمل".وخلال منتدى "آرميا-2022" في أغسطس/آب، قال يوري سليوسار، المدير العام لشركة United Aircraft Corporation، إنه تم تركيب أربع طائرات بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية لإنتاج كميات كبيرة من "سو-57".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مقاتلات سو 57 باك فا, إنتاج
رصد عسكري, مقاتلات سو 57 باك فا, إنتاج
صحيفة أمريكية تتحدث عن تقدم في إنتاج مقاتلات سو-57
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تطرق الصحفي الأمريكي هاريس كاس إلى مدى تقدم إنتاج مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57" في روسيا.
وقال الصحفي الأمريكي في مقال على مجلة "فورتي فايف19" أنه "في أغسطس ، شهد برنامج "سو-57" المحاصر في روسيا تقدما كبيرا في إنتاج أربع طائرات جديدة، مما أدى إلى بعض التفاؤل بشأن مستقبل برنامج مقاتلات الجيل الخامس."
أشار كاس
إلى أنه كان من المقرر إقلاع "سو-57" في عام 2007، ولكن بسبب مشاكل في المحرك، تمت أول رحلة في عام 2010. "اليوم، دخل عدد قليل فقط من طائرات "سو-57" الخدمة. ومع ذلك، في النهاية، كان هناك بصيص من الأمل".
وخلال منتدى "آرميا-2022" في أغسطس/آب، قال يوري سليوسار، المدير العام لشركة United Aircraft Corporation، إنه تم تركيب أربع طائرات بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية لإنتاج كميات كبيرة من "سو-57".