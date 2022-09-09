https://sputnikarabic.ae/20220909/صحيفة-السعودية-تستعد-للإعلان-عن-ملف-مشترك-مع-مصر-واليونان-لاستضافة-كأس-العالم-2030-1067515488.html

صحيفة: السعودية تستعد للإعلان عن ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030

صحيفة: السعودية تستعد للإعلان عن ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن المملكة العربية السعودية تستعد للتقدم بطلب لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030 بصحبة مصر واليونان. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T10:38+0000

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2022-09-09T10:38+0000

رياضة

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ونقلت صحيفة "ذا تايمز"، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة قولهم إن "الإعلان بات وشيكا ويأتي بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة".وأضافت المصادر أنه "كما هو الحال مع كأس العالم في قطر هذا العام، إذا نجح العرض، فسيتعين لعب البطولة في الشتاء لتجنب درجات الحرارة القصوى في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.وكانت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، قد أشارت في مطلع الشهر الماضي، إلى أن الجانبين المصري والسعودي ناقشا إمكانية التنظيم المشترك للمونديال. وجاء ذلك عقب لقاء بين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ونظيره المصري أشرف صبحي.وفي السياق ذاته، نقل موقع "في الجول"، أمس الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي تأكيده لصحة التقارير، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الطرفين.وقال فوزي إن "امتلاك مصر بنية تحتية قوية في الفترة الحالية يجعلها مؤهلة لاستضافة الحدث العالمي".وأصبح التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم أحد الملفات التي تحظي بترحيب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعدما أسند تنظيم كأس العالم 2026 إلى ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما أقيمت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.وتبحث العديد من الدول حالياً تنظيم نسختي 2030 و2034 بنظام التنظيم المشترك سواء من دول أمريكا الجنوبية أو قارة آسيا.يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وتتوقع قطر (الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.

https://sputnikarabic.ae/20220430/رسميا-أكثر-من-23-مليون-مشجع-طلبوا-شراء-تذاكر-كأس-العالم-2022-1061759565.html

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