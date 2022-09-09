https://sputnikarabic.ae/20220909/ظهور-سفن-حربية-روسية-في-المانش-يهز-فرنسا-1067500818.html
ظهور سفن حربية روسية في المانش يهز فرنسا
ظهور سفن حربية روسية في المانش يهز فرنسا
أثار دخول ثلاث سفن حربية روسية إلى مضيق المانش قلقا كبيرا في فرنسا، حسب مصادر إعلامية محلية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T05:29+0000
2022-09-09T05:29+0000
2022-09-09T05:29+0000
رصد عسكري
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وقد عبرت مجموعة من القطع البحرية الروسية تضم طراد "مارشال أوستينوف" ومدمرة "كولاكوف" وناقلة الوقود "فيازما" مضيق المانش قرب شواطئ فرنسا في 5 سبتمبر/أيلول. وتعقبتها قوات حلف الناتو متمثلة بفرقاطتين فرنسيتين ومروحية فرنسية وسفينة حربية هولندية. واعتبر خبراء فرنسيون ظهور السفن الحربية الروسية قرب شواطئ فرنسا بمثابة عرض إمكانيات القوات البحرية الروسية لبلدان الناتو الداعمة لنظام الحكم في أوكرانيا. وشعروا بقلق شديد حيال طراد "مارشال أوستينوف" الذي يحمل على متنه "أكثر من 100 صاروخ و8 مدافع"، حسب "لاديبيش".وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن السفن الحربية الروسية عبرت مضيق المانش في طريقها إلى الوطن من البحر المتوسط الذي تتواجد فيه مجموعة من القطع البحرية الروسية بصفة مستمرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ظهور سفن حربية روسية في المانش يهز فرنسا
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أثار دخول ثلاث سفن حربية روسية إلى مضيق المانش قلقا كبيرا في فرنسا، حسب مصادر إعلامية محلية.
وقد عبرت مجموعة من القطع البحرية الروسية تضم طراد "مارشال أوستينوف" ومدمرة "كولاكوف" وناقلة الوقود "فيازما" مضيق المانش قرب شواطئ فرنسا في 5 سبتمبر/أيلول. وتعقبتها قوات حلف الناتو متمثلة بفرقاطتين فرنسيتين ومروحية فرنسية وسفينة حربية هولندية. واعتبر خبراء فرنسيون ظهور السفن الحربية الروسية قرب شواطئ فرنسا بمثابة عرض إمكانيات القوات البحرية الروسية لبلدان الناتو الداعمة لنظام الحكم في أوكرانيا. وشعروا بقلق شديد حيال طراد "مارشال أوستينوف" الذي يحمل على متنه "أكثر من 100 صاروخ و8 مدافع"، حسب
"لاديبيش".
وذكرت
"روسيسكايا غازيتا" أن السفن الحربية الروسية عبرت مضيق المانش في طريقها إلى الوطن من البحر المتوسط الذي تتواجد فيه مجموعة من القطع البحرية الروسية بصفة مستمرة.