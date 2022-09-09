https://sputnikarabic.ae/20220909/عقوبات-أمريكية-واتهامات-الوكالة-الذرية-هل-تؤثر-التحركات-الأخيرة-ضد-إيران-على-المفاوضات-النووية؟-1067533555.html

عقوبات أمريكية واتهامات الوكالة الذرية... هل تؤثر التحركات الأخيرة ضد إيران على المفاوضات النووية؟

عقوبات أمريكية واتهامات الوكالة الذرية... هل تؤثر التحركات الأخيرة ضد إيران على المفاوضات النووية؟

في وقت هو الأقرب للتوصل إلى تفاهم دولي حول الاتفاق النووي، عاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران، وكذلك... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T17:29+0000

2022-09-09T17:29+0000

2022-09-09T17:29+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

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وفرضت واشنطن عقوبات على شركات إيرانية بزعم تزويدها روسيا بطائرات مسيرة، فيما تنفي موسكو مزاعم شرائها هذه المسيرات، باعتبارها المصدر الثاني للسلاح عالميا، وفقا لـ"روسيا اليوم".وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها تعتقد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تقنية قصيرة نحو مستويات صنع الأسلحة.وفرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها واتهمتهما بالارتباط بهجوم إلكتروني "تخريبي" في يوليو/ تموز على ألبانيا والانخراط في أنشطة إلكترونية أخرى ضد الولايات المتحدة ودول حليفة لها.وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية من "أي مغامرة سياسية ضد إيران"، مؤكدة "رفضها الاتهامات التي وجهها مجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية البريطانية بشأن الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا".تأثير مستبعداعتبر الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية "أفايب" أن العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس على شخصية و3 كيانات تابعة لإيران زعمت واشنطن أنها تساعد في تصدير الطائرات المسيرة إلى روسيا لا علاقة لها بمفاوضات الاتفاق النووي، فهي عقوبات مستقلة عن مسار فيينا أو أي مسار سياسي آخر متعلق بهذا الجانب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الولايات المتحدة الأمريكية تسير في مسارين مختلفين، الأول مسار المفاوضات المباشرة حول الأمور النووية والجيوستراتيجية مع إيران، والثاني الخاص بالتعاطي والتعامل مع طهران في الملفات الأخرى العسكرية والاستراتيجية والأمنية والحقوقية بمعزل عن هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات.وتابع: "لذلك عاقبت الولايات المتحدة الكيانات الإيرانية التي تزعم أنها تصدر تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى روسيا، كما أن أي طرف يساعد روسيا منطقيًا أن يقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية".ويرى أبو النور أن أمريكا في هذه الأزمة تكيل بمكيالين، لأنها تعرف تمام المعرفة بأن إيران تصدر هذا النوع من التكنولوجيا إلى دول أخرى مثل كازاخستان وفنزويلا وإثيوبيا، ولم تتخذ موقفًا مشابهًا ضدها فيما مضى، إلا أنها تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بأوكرانيا، فهي تعاقب طهران الآن على الرغم من أنها غضت الطرف عنها في مرات سابقة.واستبعد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن تؤثر خطوة العقوبات التي أقرتها واشنطن على مسار فيينا التفاوضي حول الاتفاق النووي.وفي 31 أغسطس/آب الماضي، نفت وزارة الخارجية الروسية تقارير حول شراء موسكو طائرات مسيرة من إيران، واصفة ذلك بأنه "خبر مصطنع من قبل الغرب".ووقتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "تم طرح هذا الموضوع بشكل مصطنع في وسائل الإعلام الأمريكية. وقد روجت له صحيفة واشنطن بوست".موقف سياسيفي السياق قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى هذه الأوراق كلما واجهت ضعفا أو تراجعًا في مسألة المفاوضات النووية مع إيران.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تسعى واشنطن إلى إقرار العقوبات على الكيانات والأشخاص الإيرانية، وكذلك استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين بعض أوراق التفاوض السياسية، وهو الأمر الذي يحدث في الوقت الراهن عبر هذه الإجراءات والتحركات.وتابع: "عمد (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل) غروسي إلى إخراج الوكالة من وضعها كمنظمة دولية يجب أن تكون محايدة، ولو بشكل ظاهري على الأقل إلى طرف علني عبر تلقيه الأوامر والتعليمات وما يجب أن يفعل بشكل علني ومباشر من الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل".والأربعاء الماضي صدر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران جاء فيه أن الإيرانيين لديهم بالفعل أكثر من 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60% وبحسب الوكالة فإن 42 كيلوغراما كافية لإنتاج قنبلة.يتناول الجزء الثاني من التقرير تحقيقات الوكالة الطويلة الأمد في المواقع النووية الإيرانية غير المعلنة. كما في التقرير السابق، يُشار هنا أيضا إلى أن إيران لم تقدم بعد إجابات موثوقة بشأن مصدر مخلفات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة، وفق تقرير الوكالة.وعن مدى تأثير الخطوات الأمريكية على مسار المحادثات النووية الذي شارف على الانتهاء بنجاح، قال لا يمكنه التأثير، وما يحدث محاولة أمريكية لتقوية أوراقها التفاوضية للمستقبل، وهذا يعني أنهم يريدون الاستمرار بالتفاوض ولكن أوراقهم السياسية ضعيفة.وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية توجه عدة شبكات من الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني، بما في ذلك المتورطين في التجسس الإلكتروني وهجمات برامج الفدية لدعم الحكومة الإيرانية.وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان: "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران".وفي عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول P5 + 1 - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.وفي عام 2018 بعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220909/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-المخابرات-الإيرانية-في-أعقاب-هجمات-إلكترونية-1067530565.html

https://sputnikarabic.ae/20220908/إيران-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-يأت-بجديد-وتكرار-لإدعاءات-سابقة-وأغراض-سياسية-1067462261.html

https://sputnikarabic.ae/20220712/إيران-ترد-على-التصريحات-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بطائرات-إيرانية-مسيرة-1064989274.html

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