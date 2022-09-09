https://sputnikarabic.ae/20220909/غانتس-سنواصل-عملياتنا-لمواجهة-الإرهاب-في-الضفة-الغربية-1067501378.html
غانتس: سنواصل عملياتنا لمواجهة "الإرهاب" في الضفة الغربية
غانتس: سنواصل عملياتنا لمواجهة "الإرهاب" في الضفة الغربية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الخميس، إن بلاده ستكثف عملياتها لمواجهة ما أسماه بـ"العنف" في الضفة الغربية وأماكن أخرى. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T06:49+0000
2022-09-09T06:49+0000
2022-09-09T06:49+0000
بيني غانتس
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، شدد من خلالها على أن الجيش الإسرائيلي سيكثف عملياته العسكرية لمواجهة "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية وأي أماكن أخرى.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية ستواصل عملياتها على طول المحاور وخط التماس وفي عمق المنطقة بالقدر المطلوب.وجاء تصريح غانتس تعليقا على اعتقال الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في تل أبيب.وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أمس الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة نابلس قد خطط للقيام لعملية إطلاق نار واسعة في مدينة تل أبيب.وأوضحت الصحيفة أن "المعتقل الفلسطيني محمد الميناوي (20 عاما)، من سكان مدينة نابلس، قد تم اعتقاله في مدينة يافا وبحوزته سلاح كلاشينكوف وعبوات ناسفة، كان يخطط للقيام بعملية إطلاق نار في تل أبيب، رغم أنه سبق إلقاء القبض عليه من قبل وبحوزته سكين كان يعتزم القيام بعملية إرهابية"، في شهر مايو/أيار الماضي.وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الفلسطيني ابن الـ 19 عاما كان يعتزم القيام بعملية "إرهابية" ويصبح "شهيدا"، وذلك من خلال التحقيق المبدئي للشرطة الإسرائيلية له، فور إلقاء القبض عليه.وأشارت إلى أن عناصر الشرطة اشتبهت في الفلسطيني أثناء دوريتها العادية في مدينة يافا، ولفت انتباه عناصر الشرطة تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
غانتس: سنواصل عملياتنا لمواجهة "الإرهاب" في الضفة الغربية
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الخميس، إن بلاده ستكثف عملياتها لمواجهة ما أسماه بـ"العنف" في الضفة الغربية وأماكن أخرى.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، شدد من خلالها على أن الجيش الإسرائيلي سيكثف عملياته العسكرية لمواجهة "الإرهاب" في مناطق الضفة الغربية وأي أماكن أخرى.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته العسكرية ستواصل عملياتها على طول المحاور وخط التماس وفي عمق المنطقة بالقدر المطلوب.
وجاء تصريح غانتس تعليقا على اعتقال الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أمس الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة نابلس
قد خطط للقيام لعملية إطلاق نار واسعة في مدينة تل أبيب.
وأوضحت الصحيفة أن "المعتقل الفلسطيني محمد الميناوي (20 عاما)، من سكان مدينة نابلس، قد تم اعتقاله في مدينة يافا وبحوزته سلاح كلاشينكوف وعبوات ناسفة، كان يخطط للقيام بعملية إطلاق نار في تل أبيب، رغم أنه سبق إلقاء القبض عليه من قبل وبحوزته سكين كان يعتزم القيام بعملية إرهابية"، في شهر مايو/أيار الماضي.
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الفلسطيني ابن الـ 19 عاما كان يعتزم القيام بعملية "إرهابية" ويصبح "شهيدا"، وذلك من خلال التحقيق المبدئي للشرطة الإسرائيلية
له، فور إلقاء القبض عليه.
وأشارت إلى أن عناصر الشرطة اشتبهت في الفلسطيني أثناء دوريتها العادية في مدينة يافا، ولفت انتباه عناصر الشرطة تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.