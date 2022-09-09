https://sputnikarabic.ae/20220909/غانتس-يطير-إلى-واشنطن-الأحد-للمرة-الثانية-خلال-أسبوعين-1067521520.html

غانتس يطير إلى واشنطن الأحد للمرة الثانية خلال أسبوعين

غانتس يطير إلى واشنطن الأحد للمرة الثانية خلال أسبوعين

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد المقبل. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T12:43+0000

2022-09-09T12:43+0000

2022-09-09T12:43+0000

بيني غانتس

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وأفادت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، بأن غانتس سيطير إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم الأحد المقبل، وهي الزيارة الثانية له للولايات المتحدة خلال أسبوعين فقط.ويذكر أن غانتس قد زار الولايات المتحدة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، والذي صرح خلال تواجده في واشنطن بأنه يجب ألا يكون لإيران أي مظلة نووية.ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، آنذاك، أكد من خلالها أنه "كلنا نفهم أن إيران يجب ألا يكون لها أي مظلة نووية".وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي قبيل لقائه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وذلك ضمن عدة لقاءات وزيارات يقوم بها بيني غانتس في الولايات المتحدة الأمريكية.وشدد غانتس على أن إسرائيل مستمرة في تعميق التعاون وتوسيع الإجراءات اللازمة مع الجانب الأمريكي بهدف إلحاق الضرر بالمندوبين الإيرانيين في المنطقة، وكذلك الحرص على ألا يكون لإيران مظلة نووية تزيد من نشاطاتها الإرهابية في العالم وفي الشرق الأوسط.وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي شكره لقائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، بدعوى أن التعاون بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي هو عامل تغيير لقواعد اللعبة في القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

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بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار العالم الآن