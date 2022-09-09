https://sputnikarabic.ae/20220909/فومين-السفن-الروسية-والصينية-تدربت-في-مناورات-فوستوك--2022-على-إصابة-حاملات-الطائرات-لعدو-افتراضي-1067529004.html
فومين: السفن الروسية والصينية تدربت في مناورات "فوستوك- 2022" على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
فومين: السفن الروسية والصينية تدربت في مناورات "فوستوك- 2022" على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
أعلنت الدفاع الروسية، أنه في سياق مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022"، تم تنفيذ ضربات مكثفة من قبل السفن الحربية الروسية والصينية ضد مجموعات... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:23+0000
2022-09-09T15:23+0000
2022-09-09T15:23+0000
رصد عسكري
تمرين عسكري
روسيا
الصين
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وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الجمعة " في إطار المناورات، على وجه الخصوص، تم إعداد توجيه ضربات نيران مكثفة، وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية بهدف هزيمة مجموعات هجومية على الأرض وحاملة الطائرات والسفن التابعة لعدو وهمي".وأضاف فومين أنه في سياق المناورات في الجزء الأوسط من بحر اليابان، عُرضت حلقة - البحث عن التجمعات البحرية للعدو وتدميرها.كما تم مناقشة قضايا البحث عن غواصات العدو وتدميرها وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفرزة مشتركة من السفن الحربية وصد الهجمات الجوية للعدو وهزيمة كتيبة الإنزال عند المعبر البحري.
https://sputnikarabic.ae/20220906/في-مهمة-تدريبية-مشتركة-تتبع-غواصة-معادية-وتدميرها-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067379384.html
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رصد عسكري, تمرين عسكري, روسيا, الصين
رصد عسكري, تمرين عسكري, روسيا, الصين
فومين: السفن الروسية والصينية تدربت في مناورات "فوستوك- 2022" على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
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أعلنت الدفاع الروسية، أنه في سياق مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022"، تم تنفيذ ضربات مكثفة من قبل السفن الحربية الروسية والصينية ضد مجموعات حاملات طائرات لعدو افتراضي.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الجمعة " في إطار المناورات، على وجه الخصوص، تم إعداد توجيه ضربات نيران مكثفة، وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية بهدف هزيمة مجموعات هجومية على الأرض وحاملة الطائرات والسفن التابعة لعدو وهمي".
ووفقا له، فإن خصوصيات التمرين كانت "الاستخدام المشترك للطيران والسفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف فومين أنه في سياق المناورات في الجزء الأوسط من بحر اليابان، عُرضت حلقة - البحث عن التجمعات البحرية للعدو وتدميرها.
كما تم مناقشة قضايا البحث عن غواصات العدو وتدميرها وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفرزة مشتركة من السفن الحربية وصد الهجمات الجوية للعدو وهزيمة كتيبة الإنزال عند المعبر البحري.