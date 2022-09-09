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https://sputnikarabic.ae/20220909/فومين-السفن-الروسية-والصينية-تدربت-في-مناورات-فوستوك--2022-على-إصابة-حاملات-الطائرات-لعدو-افتراضي-1067529004.html
فومين: السفن الروسية والصينية تدربت في مناورات "فوستوك- 2022" على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
فومين: السفن الروسية والصينية تدربت في مناورات "فوستوك- 2022" على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
أعلنت الدفاع الروسية، أنه في سياق مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022"، تم تنفيذ ضربات مكثفة من قبل السفن الحربية الروسية والصينية ضد مجموعات... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:23+0000
2022-09-09T15:23+0000
رصد عسكري
تمرين عسكري
روسيا
الصين
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وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الجمعة " في إطار المناورات، على وجه الخصوص، تم إعداد توجيه ضربات نيران مكثفة، وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية بهدف هزيمة مجموعات هجومية على الأرض وحاملة الطائرات والسفن التابعة لعدو وهمي".وأضاف فومين أنه في سياق المناورات في الجزء الأوسط من بحر اليابان، عُرضت حلقة - البحث عن التجمعات البحرية للعدو وتدميرها.كما تم مناقشة قضايا البحث عن غواصات العدو وتدميرها وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفرزة مشتركة من السفن الحربية وصد الهجمات الجوية للعدو وهزيمة كتيبة الإنزال عند المعبر البحري.
https://sputnikarabic.ae/20220906/في-مهمة-تدريبية-مشتركة-تتبع-غواصة-معادية-وتدميرها-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067379384.html
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رصد عسكري, تمرين عسكري, روسيا, الصين
رصد عسكري, تمرين عسكري, روسيا, الصين

فومين: السفن الروسية والصينية تدربت في مناورات "فوستوك- 2022" على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي

15:23 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevمدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية "فوستوك -2022" في خليج بطرس الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022.
مدمرة مارشال شابوشنيكوف المضادة للغواصات خلال التدريبات العسكرية فوستوك -2022 في خليج بطرس الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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أعلنت الدفاع الروسية، أنه في سياق مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022"، تم تنفيذ ضربات مكثفة من قبل السفن الحربية الروسية والصينية ضد مجموعات حاملات طائرات لعدو افتراضي.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في إيجاز للملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الجمعة " في إطار المناورات، على وجه الخصوص، تم إعداد توجيه ضربات نيران مكثفة، وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية بهدف هزيمة مجموعات هجومية على الأرض وحاملة الطائرات والسفن التابعة لعدو وهمي".
ووفقا له، فإن خصوصيات التمرين كانت "الاستخدام المشترك للطيران والسفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف فومين أنه في سياق المناورات في الجزء الأوسط من بحر اليابان، عُرضت حلقة - البحث عن التجمعات البحرية للعدو وتدميرها.
بحارة المدمرة المضادة للغواصات مارشال شابوشنيكوف يشاركون في التدريبات العسكرية فوستوك 2022 في خليج بيتر الأكبر لبحر اليابان خارج مدينة فلاديفوستوك في 5 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
في مهمة تدريبية مشتركة... تتبع غواصة معادية وتدميرها خلال مناورات "فوستوك 2022"
6 سبتمبر, 16:35 GMT
كما تم مناقشة قضايا البحث عن غواصات العدو وتدميرها وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفرزة مشتركة من السفن الحربية وصد الهجمات الجوية للعدو وهزيمة كتيبة الإنزال عند المعبر البحري.
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