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لاتفيا تقرر تقييد دخول الروس حاملي تأشيرات شنغن إلى البلاد
لاتفيا تقرر تقييد دخول الروس حاملي تأشيرات شنغن إلى البلاد
أعلن وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيتش، اليوم الجمعة، أن حكومة لاتفيا قررت تقييد دخول الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن إلى البلاد. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:14+0000
2022-09-09T07:14+0000
العالم
لاتفيا
تدابير تقييدية
تأشيرات
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال رينكيفيتش، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "قررت حكومة لاتفيا تقييد دخول المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن إلى لاتفيا".وأعلن مكتب رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا والجمهوريات الثلاث، التي كانت في قوام الاتحاد السوفياتي السابق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، توصلت إلى اتفاق لفرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس.وسبق أن توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ في1 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى اتفاق لتعليق اتفاق تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس على المستوى ما فوق الوطني.وحذرت روسيا، في وقت سابق، من أن قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس، خطير للغاية؛ معتبرة أن القرار في حال تبنيه، سيكون موجهًا ضد الشعب الروسي مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20220908/بولندا-ودول-البلطيق-تتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-فرض-قيود-سفر-مشتركة-على-المواطنين-الروس-1067482420.html
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العالم, لاتفيا, تدابير تقييدية, تأشيرات, روسيا
العالم, لاتفيا, تدابير تقييدية, تأشيرات, روسيا

لاتفيا تقرر تقييد دخول الروس حاملي تأشيرات شنغن إلى البلاد

07:14 GMT 09.09.2022
© Fotolia / Yurchello108الجواز الروسي
الجواز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Fotolia / Yurchello108
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أعلن وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيتش، اليوم الجمعة، أن حكومة لاتفيا قررت تقييد دخول الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن إلى البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال رينكيفيتش، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "قررت حكومة لاتفيا تقييد دخول المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات شنغن إلى لاتفيا".

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية لاتفيا، أن دول البلطيق توصلت إلى اتفاق للحد بشكل كبير -مع بعض الاستثناءات- من دخول المواطنين الروس الحاصلين على تأشيرات شنغن من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مكتب رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا والجمهوريات الثلاث، التي كانت في قوام الاتحاد السوفياتي السابق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، توصلت إلى اتفاق لفرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس.
وسبق أن توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ في1 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى اتفاق لتعليق اتفاق تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة.
أيضاً، تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن إستونيا وغيرها من الدول المتاخمة لروسيا يمكنها تقييد دخول المواطنين الروس على المستوى الوطني.
فيزا شنغن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
بولندا ودول البلطيق تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس
أمس, 13:42 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس على المستوى ما فوق الوطني.
وحذرت روسيا، في وقت سابق، من أن قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس، خطير للغاية؛ معتبرة أن القرار في حال تبنيه، سيكون موجهًا ضد الشعب الروسي مباشرة.
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