https://sputnikarabic.ae/20220909/مجلس-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-قرار-تعليق-نظام-التأشيرة-الميسر-مع-روسيا-1067512043.html
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار تعليق نظام التأشيرة الميسر مع روسيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار تعليق نظام التأشيرة الميسر مع روسيا
قال مجلس الاتحاد الأوربي في بيان إنه وافق أخيرًا اليوم الجمعة على قراره السابق بالتعليق التام لتسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:53+0000
2022-09-09T08:53+0000
2022-09-09T08:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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يُذكر أنه بعد بدء تطبيق القرار، ستنطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون المستندات الإضافية مطلوبة لطلب التأشيرة، ووقت معالجة الطلب سيزيد.من المتوقع أن يدخل قرار تعليق النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 سبتمبر/أيلول بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار تعليق نظام التأشيرة الميسر مع روسيا
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قال مجلس الاتحاد الأوربي في بيان إنه وافق أخيرًا اليوم الجمعة على قراره السابق بالتعليق التام لتسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا.
يُذكر أنه بعد بدء تطبيق القرار، ستنطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون المستندات الإضافية مطلوبة لطلب التأشيرة، ووقت معالجة الطلب سيزيد.
من المتوقع أن يدخل قرار تعليق النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 سبتمبر/أيلول بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.