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https://sputnikarabic.ae/20220909/مجلس-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-قرار-تعليق-نظام-التأشيرة-الميسر-مع-روسيا-1067512043.html
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار تعليق نظام التأشيرة الميسر مع روسيا
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار تعليق نظام التأشيرة الميسر مع روسيا
قال مجلس الاتحاد الأوربي في بيان إنه وافق أخيرًا اليوم الجمعة على قراره السابق بالتعليق التام لتسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:53+0000
2022-09-09T08:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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يُذكر أنه بعد بدء تطبيق القرار، ستنطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون المستندات الإضافية مطلوبة لطلب التأشيرة، ووقت معالجة الطلب سيزيد.من المتوقع أن يدخل قرار تعليق النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 سبتمبر/أيلول بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار تعليق نظام التأشيرة الميسر مع روسيا

08:53 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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قال مجلس الاتحاد الأوربي في بيان إنه وافق أخيرًا اليوم الجمعة على قراره السابق بالتعليق التام لتسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا.
يُذكر أنه بعد بدء تطبيق القرار، ستنطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون المستندات الإضافية مطلوبة لطلب التأشيرة، ووقت معالجة الطلب سيزيد.
من المتوقع أن يدخل قرار تعليق النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 سبتمبر/أيلول بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
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