https://sputnikarabic.ae/20220909/مدرعات-إم113-رمز-هزيمة-حلفاء-أمريكا-الصغار-1067500259.html
مدرعات "إم113".. رمز هزيمة حلفاء أمريكا الصغار
مدرعات "إم113".. رمز هزيمة حلفاء أمريكا الصغار
يطال الدمار المزيد من آليات المجموعات المسلحة الأوكرانية والتي وصلت إلى أوكرانيا من البلدان التي ترعى حكوماتها نظام الحكم الأوكراني. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T04:13+0000
2022-09-09T04:13+0000
2022-09-09T04:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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فمثلا، دُمر عدد كبير من دبابات "تي-72إم1" البولندية السابقة عندما حاولت المجموعات المسلحة تنفيذ عملية هجومية في جنوب أوكرانيا لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية. كما واجهت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مدرعات YPR-765 الهولندية.وطال الدمار مدرعات "إم113" (М113) الأمريكية أيضا والتي ظلت بعيدة عن خط التماس حتى الآن. وأخيرا ظهرت عربة مدمرة من طراز "إم113" في صورة نُشرت على شبكة الإنترنت. وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إنه من المتوقع أن يظهر المزيد من مدرعات "إم113" المدمرة في وقت قريب لأن المجموعات المسلحة الأوكرانية حصلت على 250 عربة من طراز "إم113".وأشارت إلى أن مدرعة "إم113" أصبحت رمزا لهزيمة العديد من حلفاء الولايات المتحدة الصغار وخاصة فيتنام الجنوبية التي استخدمت قواتها مدرعات "إم113" حتى سقوط نظام حكمها الموالي لأمريكا في ربيع 1975.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدرعات "إم113".. رمز هزيمة حلفاء أمريكا الصغار
تابعنا عبر
يطال الدمار المزيد من آليات المجموعات المسلحة الأوكرانية والتي وصلت إلى أوكرانيا من البلدان التي ترعى حكوماتها نظام الحكم الأوكراني.
فمثلا، دُمر عدد كبير من دبابات "تي-72إم1" البولندية السابقة عندما حاولت المجموعات المسلحة تنفيذ عملية هجومية في جنوب أوكرانيا لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية. كما واجهت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مدرعات YPR-765 الهولندية.
وطال الدمار مدرعات "إم113" (М113) الأمريكية أيضا والتي ظلت بعيدة عن خط التماس حتى الآن. وأخيرا ظهرت عربة مدمرة من طراز "إم113" في صورة نُشرت على شبكة الإنترنت. وقالت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إنه من المتوقع أن يظهر المزيد من مدرعات "إم113" المدمرة في وقت قريب لأن المجموعات المسلحة الأوكرانية حصلت على 250 عربة من طراز "إم113".
وأشارت إلى أن مدرعة "إم113" أصبحت رمزا لهزيمة العديد من حلفاء الولايات المتحدة الصغار وخاصة فيتنام الجنوبية التي استخدمت قواتها مدرعات "إم113" حتى سقوط نظام حكمها الموالي لأمريكا في ربيع 1975.