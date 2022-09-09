https://sputnikarabic.ae/20220909/مسيرة-احتجاجية-وسط-تونس-تنديدا-باعتقال-صحفي-ومقتل-شاب-برصاص-الأمن-فيديو-1067535525.html
مسيرة احتجاجية وسط تونس تنديدا باعتقال صحفي ومقتل شاب برصاص الأمن... فيديو
مسيرة احتجاجية وسط تونس تنديدا باعتقال صحفي ومقتل شاب برصاص الأمن... فيديو
شارك المئات في مسيرة بوسط العاصمة التونسية، مساء اليوم الجمعة، اجتجاجا على اعتقال السلطات الأمنية الصحفي غسان بن خليفة وللمطالبة بإطلاق سراحه. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T18:42+0000
2022-09-09T18:42+0000
2022-09-09T18:42+0000
أخبار تونس اليوم
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وانطلقت المسيرة التي نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين والائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، من أمام مقر نقابة الصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بحسب قناة "نسمة" المحلية.ورفع المحتجون شعارات مناوئة للسلطة القائمة والأجهزة الأمنية وذلك على خلفية إيقاف الصحفي غسان بن خليفة، ومقتل شاب بطلق ناري من دورية تابعة للجمارك وسط العاصمة.وعبر المشاركون في المسيرة عن انتقادهم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.وقال إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية إن الصحفي بن خليفة يخوض منذ يومين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وكانت النيابة العامة الخاصة بمكافحة الإرهاب قد أمرت بتمديد حبس الصحفي التونسي مؤسس موقع "انحياز" لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بتتبعات قضائية تقرر فتحها ضده.ومساء أمس الأول (الأربعاء)، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا يدعى محسن الزياني ملقى في ساحة الباساج وسط العاصمة دون حراك بعد إطلاق النار عليه من قبل دورية الجمارك، ما أثار حالة احتقان واسعة بين التونسيين، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
مسيرة احتجاجية وسط تونس تنديدا باعتقال صحفي ومقتل شاب برصاص الأمن... فيديو
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شارك المئات في مسيرة بوسط العاصمة التونسية، مساء اليوم الجمعة، اجتجاجا على اعتقال السلطات الأمنية الصحفي غسان بن خليفة وللمطالبة بإطلاق سراحه.
وانطلقت المسيرة التي نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين والائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، من أمام مقر نقابة الصحفيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، بحسب قناة
"نسمة" المحلية.
ورفع المحتجون شعارات مناوئة للسلطة القائمة والأجهزة الأمنية وذلك على خلفية إيقاف الصحفي غسان بن خليفة، ومقتل شاب بطلق ناري من دورية تابعة للجمارك وسط العاصمة.
وعبر المشاركون في المسيرة عن انتقادهم للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس
.
وقال إذاعة
"موزاييك إف إم" المحلية إن الصحفي بن خليفة يخوض منذ يومين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
وكانت النيابة العامة الخاصة بمكافحة الإرهاب قد أمرت بتمديد حبس الصحفي التونسي مؤسس موقع "انحياز" لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بتتبعات قضائية تقرر فتحها ضده.
ومساء أمس الأول (الأربعاء)، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا يدعى محسن الزياني ملقى في ساحة الباساج وسط العاصمة دون حراك بعد إطلاق النار عليه من قبل دورية الجمارك، ما أثار حالة احتقان واسعة بين التونسيين، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة.