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https://sputnikarabic.ae/20220909/مشجعو-فنربخشة-التركي-يرتدون-أقنعة-تحمل-صورة-بوتين-قبل-لقاء-فريقهم-ودينامو-كييف-الأوكراني-1067503315.html
مشجعو فنربخشة التركي يرتدون أقنعة تحمل صورة بوتين قبل لقاء فريقهم ودينامو كييف الأوكراني
مشجعو فنربخشة التركي يرتدون أقنعة تحمل صورة بوتين قبل لقاء فريقهم ودينامو كييف الأوكراني
ظهر بعض مشجعي نادي فنربخشة التركي لكرة القدم وهم يرتدون أقنعة تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقرب من ملعب النادي حيث لعب الفريق مباراة في دور... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T07:43+0000
2022-09-09T07:52+0000
رياضة
فلاديمير بوتين
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وأظهرت اللقطات المنشورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من المشجعين في الشارع بالعلم الروسي ويرتدون أقنعة تحمل صورة الرئيس الروسي.هذا وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 2-1 لصالح فنربخشة.في يوليو، التقى الفريقان في تصفيات دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 57 من مباراة الإياب، افتتح دينامو التسجيل بفضل هدف من فيتالي بويالسكي، الذي قام بلفتة استفزازية تجاه جماهير فنربخشة. وردًا على ذلك، بدأت المدرجات تهتف: "فلاديمير بوتين". وبحسب تقارير إعلامية، لهذا السبب، لم يحضر مدرب كييف ميرسيا لوسيسكو المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
https://sputnikarabic.ae/20220727/جماهير-فنربخشة-التركي-تهتف-باسم-بوتين-أمام-دينامو-كييف-الأوكراني-فيديو-1065667613.html
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رياضة, فلاديمير بوتين
رياضة, فلاديمير بوتين

مشجعو فنربخشة التركي يرتدون أقنعة تحمل صورة بوتين قبل لقاء فريقهم ودينامو كييف الأوكراني

07:43 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 07:52 GMT 09.09.2022)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
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ظهر بعض مشجعي نادي فنربخشة التركي لكرة القدم وهم يرتدون أقنعة تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقرب من ملعب النادي حيث لعب الفريق مباراة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي ضد دينامو كييف، وفق وكالة "هابرلر" التركية.
وأظهرت اللقطات المنشورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من المشجعين في الشارع بالعلم الروسي ويرتدون أقنعة تحمل صورة الرئيس الروسي.
هذا وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 2-1 لصالح فنربخشة.
في يوليو، التقى الفريقان في تصفيات دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 57 من مباراة الإياب، افتتح دينامو التسجيل بفضل هدف من فيتالي بويالسكي، الذي قام بلفتة استفزازية تجاه جماهير فنربخشة. وردًا على ذلك، بدأت المدرجات تهتف: "فلاديمير بوتين". وبحسب تقارير إعلامية، لهذا السبب، لم يحضر مدرب كييف ميرسيا لوسيسكو المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
جماهير فنربخشة التركي تهتف باسم بوتين أمام دينامو كييف الأوكراني... فيديو
27 يوليو, 21:21 GMT
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