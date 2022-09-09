https://sputnikarabic.ae/20220909/معدل-البطالة-في-كندا-يقفز-إلى-54-1067529516.html
معدل البطالة في كندا يقفز إلى 5.4%
معدل البطالة في كندا يقفز إلى 5.4%
واصلت كندا تسريح الموظفين للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/ آب الماضي، حيث قفز معدل البطالة إلى 5.4 % في مستوى قياسي جديد، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:29+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن الوكالة أن صافي عدد الموظفين انخفض بمقدار 40 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة 0.5 نقطة مئوية عن يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن هذه كانت أول زيادة في معدل البطالة في سبعة أشهر.وأشار المحلل إلى أن مثل هذه الخسائر الطويلة في الوظائف تشير عادة إلى الركود، لكن العدد الإجمالي لساعات العمل في أغسطس ظل ثابتًا، "ما يعني أن حالة الناتج المحلي الإجمالي ليست بالسوء الذي قد يوحي به الرقم الرئيسي".ورجح ديجاردان أن تتباطأ الزيادة الشديدة التي أقرها البنك المركزي في أسعار الإقراض للسيطرة على التضخم المتصاعد، مع توقع زيادة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وذلك بعد ارتفاع 75 نقطة هذا الأسبوع إلى 3.25%.ووفقا لإحصاءات كندا، تم تعويض مكاسب التوظيف لشهر أغسطس في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، من خلال خفض الخدمات التعليمية والبناء.
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معدل البطالة في كندا يقفز إلى 5.4%
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واصلت كندا تسريح الموظفين للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/ آب الماضي، حيث قفز معدل البطالة إلى 5.4 % في مستوى قياسي جديد، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية اليوم الجمعة.
ونقلت "فرانس برس" عن الوكالة أن صافي عدد الموظفين انخفض بمقدار 40 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة 0.5 نقطة مئوية عن يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن هذه كانت أول زيادة في معدل البطالة في سبعة أشهر.
وقال المحلل في ديجاردان، رويس مينديز، في مذكرة بحثية: "كان هذا أسوأ بكثير من التوقعات بشأن مكاسب قدرها 15 ألف وظيفة ومعدل بطالة يبلغ 5%".
وأشار المحلل إلى أن مثل هذه الخسائر الطويلة في الوظائف تشير عادة إلى الركود، لكن العدد الإجمالي لساعات العمل في أغسطس ظل ثابتًا، "ما يعني أن حالة الناتج المحلي الإجمالي ليست بالسوء الذي قد يوحي به الرقم الرئيسي".
ورجح ديجاردان أن تتباطأ الزيادة الشديدة التي أقرها البنك المركزي في أسعار الإقراض للسيطرة على التضخم المتصاعد، مع توقع زيادة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وذلك بعد ارتفاع 75 نقطة هذا الأسبوع إلى 3.25%.
ووفقا لإحصاءات كندا، تم تعويض مكاسب التوظيف لشهر أغسطس في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، من خلال خفض الخدمات التعليمية والبناء.