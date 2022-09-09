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https://sputnikarabic.ae/20220909/مقتل-أكثر-من-20-من-كبار-أعضاء-جبهة-النصرة-بقصف-روسي-لأحد-معسكرات-الإرهابيين-في-إدلب-1067536752.html
مقتل أكثر من 20 من كبار أعضاء "جبهة النصرة" بقصف روسي لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب
مقتل أكثر من 20 من كبار أعضاء "جبهة النصرة" بقصف روسي لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أوليغ يغوروف، اليوم الجمعة، عن تصفية أكثر من عشرين من كبار أعضاء "جبهة النصرة" [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا]،... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T19:24+0000
2022-09-09T19:24+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال يغوروف للصحفيين: "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، فقد أدى القصف الذي قامت به القوات الجوية الروسية لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب في الـ 8 من شهر سبتمبر/أيلول، إلى تصفية زعيم جماعة "كتائب التوحيد والجهاد" المسلحة المعرف باسم "أبو صالح"، المتورط في تنظيم هجمات إرهابية على القوات الحكومية ومرافق البنية التحتية في سوريا".وأضاف يغوروف: "كما أدى القصف إلى تصفية أكثر من 20 من كبار أعضاء تنظيم "جبهة النصرة" المسؤولين عن الإعداد القتالي للمسلحين والمخربين، وتنظيم النشاط المالي والإداري للتنظيم".كان مركز المصالحة الروسي قد أعلن يوم أمس الخميس، عن مقتل أكثر من 120 مسلحا في قصف جوي لأحد معسكرات الإهابيين في منطقة الشيخ يوسف، بالإضافة إلى تعطيل أربع نقاط مراقبة طائرات مسيرة، ووحدات إطلاق، ونحو 20 طائرة يدوية مسيرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الطيران-الروسي-يقصف-معسكرا-لـ-جبهة-النصرة-في-سوريا-ويقضي-على-أكثر-من-120-مسلحا-1067496571.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

مقتل أكثر من 20 من كبار أعضاء "جبهة النصرة" بقصف روسي لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب

19:24 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصور طيار مقاتل روسي في سوريا
 طيار مقاتل روسي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أوليغ يغوروف، اليوم الجمعة، عن تصفية أكثر من عشرين من كبار أعضاء "جبهة النصرة" [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا]، المسؤولين عن إعداد الإرهابيين وتمويل التشكيلات المسلحة، في القصف الذي قامت به القوات الجوية الروسية لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب يوم أمس الخميس.
موسكو - سبوتنيك. وقال يغوروف للصحفيين: "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، فقد أدى القصف الذي قامت به القوات الجوية الروسية لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب في الـ 8 من شهر سبتمبر/أيلول، إلى تصفية زعيم جماعة "كتائب التوحيد والجهاد" المسلحة المعرف باسم "أبو صالح"، المتورط في تنظيم هجمات إرهابية على القوات الحكومية ومرافق البنية التحتية في سوريا".
طيار القوات الجوية-الفضائية الروسية خلال تنفيذ مهمته الجوية في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الطيران الروسي يقصف معسكرا لـ"جبهة النصرة" في سوريا ويقضي على أكثر من 120 مسلحا
أمس, 20:03 GMT
وأضاف يغوروف: "كما أدى القصف إلى تصفية أكثر من 20 من كبار أعضاء تنظيم "جبهة النصرة" المسؤولين عن الإعداد القتالي للمسلحين والمخربين، وتنظيم النشاط المالي والإداري للتنظيم".
كان مركز المصالحة الروسي قد أعلن يوم أمس الخميس، عن مقتل أكثر من 120 مسلحا في قصف جوي لأحد معسكرات الإهابيين في منطقة الشيخ يوسف، بالإضافة إلى تعطيل أربع نقاط مراقبة طائرات مسيرة، ووحدات إطلاق، ونحو 20 طائرة يدوية مسيرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سوريا.
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