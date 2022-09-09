https://sputnikarabic.ae/20220909/ملوك-العالم-الأطول-حكما-بعد-وفاة-إليزابيث-الثانية-1067530357.html

ملوك العالم الأطول حكما بعد وفاة إليزابيث الثانية

ملوك العالم الأطول حكما بعد وفاة إليزابيث الثانية

بعد وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والتي قضت سبعة عقود على العرش، أصبح سلطان بروناي، حسن البلقية، أطول ملوك العالم حكما على قيد الحياة الآن. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T15:53+0000

2022-09-09T15:53+0000

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اعتلى السلطان حسن البلقية البالغ من العمر 76 عاما عرش الدولة الواقعة شمال جزيرة بورنيو الاستوائية في عام 1967، وينتمي إلى عائلة حكمت البلاد لأكثر من 600 عام وأحد أغنى الأشخاص على هذا الكوكب.شهدت العقود التي حكمها لبروناي، حصول البلاد على استقلال كامل عن بريطانيا، وارتفعت مستويات المعيشة إلى أعلى المستويات على مستوى العالم، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".لكن عهده في بروناي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، اتسم أيضا بالخلافات، بما في ذلك إدخال قوانين إسلامية صارمة وتشريع العقوبات "الحدود".ملكة الدنماركأيضا حصلت الملكة الدنماركية مارغريت الثانية على الإشادة وجذب الانتباه، التي تعد الآن صاحبة أطول فترة خدمة في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابيث، لتوحيدها وتحديثها النظام الملكي خلال 50 عاما من توليها العرش.تبلغ مارغريت الثانية من العمر 82 عاما، ووصلت إلى السلطة في عام 1972 في وقت تراجع فيه الدعم للعائلة المالكة، لكن عهدها الذي اتسم بالتأييد الشعبي عزز مكانتها.بعد أن أصبحت أرملة منذ عام 2018، سميت ديزي باعتزاز من قبل رعاياها وعائلتها، وتجنبت الأزمات وساعدت في تحديث المؤسسة، بما في ذلك السماح لابنيها بالزواج من عامة الشعب.ملك السويدبعد أقل من عام من وفاة والده، وريث العرش، في حادث تحطم طائرة، اعتلى كارل غوستاف السادس عشر البالغ من العمر 76 عاما العرش عن عمر يناهز 27 عاما عقب وفاة جده في عام 1973.لسنوات عديدة، كافح للتخلي عن صورته كفتى مستهتر مجنون بالسيارات، بعد أن ورث شغفه بالسيارات القديمة من والده.كما أزعجته الصحافة بسبب زلاته العديدة، بما في ذلك كتابة اسمه بشكل خاطئ في توقيع عام 1973. اتضح لاحقا أن الملك يعاني من عسر القراءة، وكذلك اثنان من أبنائه.ساعد إظهار التعاطف في تعزيز شعبيته، حيث جاءت إحدى أفضل ساعاته في عام 2004 بعد وقت قصير من مقتل أكثر من 500 سويدي في كارثة تسونامي التي اجتاحت المنتجعات السياحية في جنوب شرق آسيا.في أفريقيا أيضافي إي سواتيني الصغيرة في جنوب أفريقيا، والتي عرفت باسم سوازيلاند سابقا، يعد الملك مسواتي الثالث آخر ملوك القارة. اعتلى العرش عام 1986 عن عمر يناهز 18 عاما.مسواتي، البالغ من العمر 54 عاما، لديه 15 زوجة - يقال إن والده كان لديه 70 على الأقل - وله الحق في اختيار واحدة جديدة في مناسبة سنوية، عندما ترقص له الآلاف من العذارى بصدور شبه عارية. لديه أكثر من 25 طفلا.

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