https://sputnikarabic.ae/20220909/موسكو-نظام-التصويت-الإلكتروني-ينجح-في-صد-محاولات-هجومية-1067510907.html
موسكو.. نظام التصويت الإلكتروني ينجح في صد هجمات سيبرانية
موسكو.. نظام التصويت الإلكتروني ينجح في صد هجمات سيبرانية
تعرض نظام التصويت عبر الإنترنت في العاصمة الروسية لهجمات إلكترونية عديدة منذ الساعة السادسة من صباح 9 سبتمبر/أيلول. أعلن ذلك رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:14+0000
2022-09-09T08:14+0000
2022-09-09T08:25+0000
روسيا
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وصرح فاديم كوفاليوف، رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات، أن خبراء الإنترنت أخبروا هيئة مراقبة الانتخابات في صباح يوم الجمعة بأن نظام التصويت الإلكتروني تعرض لأكثر من 350 هجمة منذ الساعة السادسة.وأشار إلى أن نظام التصويت عبر الإنترنت يصد جميع محاولات الاختراق بنجاح.وتشهد موسكو في الفترة 9 – 11 سبتمبر العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المحلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو.. نظام التصويت الإلكتروني ينجح في صد هجمات سيبرانية
08:14 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 09.09.2022) تابعنا عبر
تعرض نظام التصويت عبر الإنترنت في العاصمة الروسية لهجمات إلكترونية عديدة منذ الساعة السادسة من صباح 9 سبتمبر/أيلول. أعلن ذلك رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات في موسكو.
وصرح
فاديم كوفاليوف، رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات، أن خبراء الإنترنت أخبروا هيئة مراقبة الانتخابات في صباح يوم الجمعة بأن نظام التصويت الإلكتروني تعرض لأكثر من 350 هجمة منذ الساعة السادسة.
وأشار إلى أن نظام التصويت عبر الإنترنت يصد جميع محاولات الاختراق بنجاح.
وتشهد موسكو في الفترة 9 – 11 سبتمبر العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المحلية.