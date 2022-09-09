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https://sputnikarabic.ae/20220909/موسكو-نظام-التصويت-الإلكتروني-ينجح-في-صد-محاولات-هجومية-1067510907.html
موسكو.. نظام التصويت الإلكتروني ينجح في صد هجمات سيبرانية
موسكو.. نظام التصويت الإلكتروني ينجح في صد هجمات سيبرانية
تعرض نظام التصويت عبر الإنترنت في العاصمة الروسية لهجمات إلكترونية عديدة منذ الساعة السادسة من صباح 9 سبتمبر/أيلول. أعلن ذلك رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:14+0000
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روسيا
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وصرح فاديم كوفاليوف، رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات، أن خبراء الإنترنت أخبروا هيئة مراقبة الانتخابات في صباح يوم الجمعة بأن نظام التصويت الإلكتروني تعرض لأكثر من 350 هجمة منذ الساعة السادسة.وأشار إلى أن نظام التصويت عبر الإنترنت يصد جميع محاولات الاختراق بنجاح.وتشهد موسكو في الفترة 9 – 11 سبتمبر العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المحلية.
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روسيا

موسكو.. نظام التصويت الإلكتروني ينجح في صد هجمات سيبرانية

08:14 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 09.09.2022)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورنظام التصويت الإلكتروني في انتخابات موسكو
نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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تعرض نظام التصويت عبر الإنترنت في العاصمة الروسية لهجمات إلكترونية عديدة منذ الساعة السادسة من صباح 9 سبتمبر/أيلول. أعلن ذلك رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات في موسكو.
وصرح فاديم كوفاليوف، رئيس الهيئة الاجتماعية لمراقبة الانتخابات، أن خبراء الإنترنت أخبروا هيئة مراقبة الانتخابات في صباح يوم الجمعة بأن نظام التصويت الإلكتروني تعرض لأكثر من 350 هجمة منذ الساعة السادسة.
وأشار إلى أن نظام التصويت عبر الإنترنت يصد جميع محاولات الاختراق بنجاح.
وتشهد موسكو في الفترة 9 – 11 سبتمبر العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المحلية.
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