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https://sputnikarabic.ae/20220909/ميدفيديف-يحذر-أمريكا-من-مغبة-الإخلال-بصلاحيات-مجلس-الأمن-الدولي-1067513405.html
ميدفيديف يحذر أمريكا من مغبة الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن الدولي
ميدفيديف يحذر أمريكا من مغبة الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن الدولي
إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الإخلال بصلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي فإنها "سوف تتعب من ابتلاع الغبار". 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T09:32+0000
2022-09-09T09:39+0000
روسيا
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هذا ما صرح به دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تعقيبا على ما اقترحته الولايات المتحدة بشأن "إصلاح" مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الأمريكيين دعوا إلى التوصل إلى "حل وسط بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي".وجاء في تغريدة ميدفيديف في "تلغرام": وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستلقى نفس مصير عصبة الأمم التي انهارت، إذا نجحت محاولة الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن الدولي.
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روسيا

ميدفيديف يحذر أمريكا من مغبة الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن الدولي

09:32 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 09.09.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الإخلال بصلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي فإنها "سوف تتعب من ابتلاع الغبار".
هذا ما صرح به دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تعقيبا على ما اقترحته الولايات المتحدة بشأن "إصلاح" مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الأمريكيين دعوا إلى التوصل إلى "حل وسط بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي".
وجاء في تغريدة ميدفيديف في "تلغرام":
إذا كان المقصود بما تقترحه الولايات المتحدة متأثرة بحمى العداء لروسيا، هو الإخلال بصلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي فإنها ستتعذب وتتعب من ابتلاع الغبار.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستلقى نفس مصير عصبة الأمم التي انهارت، إذا نجحت محاولة الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن الدولي.
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