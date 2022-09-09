https://sputnikarabic.ae/20220909/ناعيا-الملكة-إليزابيث-الثانية-شيخ-الأزهر-شخصية-مؤثرة-قضت-حياتها-في-خدمة-بلادها-1067515305.html
ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها
ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها
قدم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، العزاء إلى الملك تشارلز في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:26+0000
2022-09-09T10:26+0000
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العالم العربي
شيخ الأزهر
مصر
إليزابيث الثانية
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وأعرب شيخ الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عن خالص تعازيه إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.وأوضح أحمد الطيب أن "الملكة إليزابيث شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220909/أمير-الكويت-معزيا-في-وفاة-إليزابيث-الثانية-أسهمت-في-رسم-ملامح-مناطق-عدة-بالعالم-1067514988.html
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العالم العربي, شيخ الأزهر, مصر, إليزابيث الثانية
العالم العربي, شيخ الأزهر, مصر, إليزابيث الثانية
ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها
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قدم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، العزاء إلى الملك تشارلز في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأعرب شيخ الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عن خالص تعازيه إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأوضح أحمد الطيب
أن "الملكة إليزابيث شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا
، إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.