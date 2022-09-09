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ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها
ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها
قدم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، العزاء إلى الملك تشارلز في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T10:26+0000
2022-09-09T10:26+0000
العالم العربي
شيخ الأزهر
مصر
إليزابيث الثانية
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وأعرب شيخ الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عن خالص تعازيه إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.وأوضح أحمد الطيب أن "الملكة إليزابيث شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، ‏إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.‏ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220909/أمير-الكويت-معزيا-في-وفاة-إليزابيث-الثانية-أسهمت-في-رسم-ملامح-مناطق-عدة-بالعالم-1067514988.html
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العالم العربي, شيخ الأزهر, مصر, إليزابيث الثانية
العالم العربي, شيخ الأزهر, مصر, إليزابيث الثانية

ناعيا الملكة إليزابيث الثانية.. شيخ الأزهر: شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها

10:26 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / كريم صاحبشيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب
شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / كريم صاحب
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قدم أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، العزاء إلى الملك تشارلز في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأعرب شيخ الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عن خالص تعازيه إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
الملكة إليزابيث الثانية تنظر إلى الحشد من عربتها الحصان وهي تغادر قصر باكنغهام لافتتاح البرلمان في لندن، إنجلترا 6 ديسمبر 2000. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
أمير الكويت معزيا في وفاة إليزابيث الثانية: أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة بالعالم
10:12 GMT
وأوضح أحمد الطيب أن "الملكة إليزابيث شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، ‏إليزابيث الثانية، مساء أمس الخميس.‏
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، حيث يتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، ومن المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
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