https://sputnikarabic.ae/20220909/نجلا-الأمير-هاري-وميغان-ماركل-ينالان-لقبين-جديدين-بعد-وفاة-الملكة-إليزابيث-1067536155.html

نجلا الأمير هاري وميغان ماركل ينالان لقبين جديدين بعد وفاة الملكة إليزابيث

نجلا الأمير هاري وميغان ماركل ينالان لقبين جديدين بعد وفاة الملكة إليزابيث

نال نجلا الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، لقبين جديدين بعد وفاة ‏الملكة إليزابيث الثانية.‏ 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T19:20+0000

2022-09-09T19:20+0000

2022-09-09T19:20+0000

بريطانيا

العالم

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

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وتشير وفاة الملكة إلى أن نجل "دوق ودوقة ساسكس"، آرتشي مونتباتن وندسور، أصبح الآن من الناحية الفنية "أميرا"، كما يحق لشقيقته الصغرى، ليليبت "ليلي" مونتباتن وندسور، أن تكون "أميرة" بعد تولي جدهما، الملك تشارلز الثالث، العرش البريطاني، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وكانت ميغان ماركل أعربت خلال مقابلة العام الماضي مع المذيعة الأمريكية، أوبرا وينفري، عن صدمتها عندما أُبلغت أن نجلها آرتشي لن يحصل على حماية من الشرطة، لأنه ليس لديه لقب، وأشارت إلى أن القرار اتخذ بسبب عرقه المختلط.وبموجب البروتوكولات التي وضعها الملك جورج الخامس في عام 1917، فإن أبناء وأحفاد الملك لهم الحق التلقائي في الحصول على لقب "صاحب السمو الملكي" و"الأمير" أو "الأميرة".وعندما سُئلت ميغان ماركل في مقابلة مع أوبرا وينفري عما إذا كان نيل آرتشي لقب "أمير" يمثل أهمية بالنسبة لها، أجابت: "إذا كان ذلك يعني أنه سيكون آمنا فعندئذ بالطبع".يشار إلى أنه تم تغيير ألقاب أعضاء آخرين من العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فأصبحت كاميلا باركر، زوجة الملك تشارلز الثالث، يشار إليها باسم "صاحبة الجلالة" بدلا من "صاحبة السمو الملكي".كما أصبح الأمير وليام، نجل الملك تشارلز الثالث، رسميا أمير ويلز، بحسب ما أعلن والده في أول خطاب متلفز له بعد جلوسه على العرش، بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية.

https://sputnikarabic.ae/20220909/الملك-تشارلز-الثالث-في-أول-خطاب-له-بعد-وفاة-الملكة-إليزابيث-سأسير-على-خطاها-ووليام-أميرا-على-ويلز-1067533824.html

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