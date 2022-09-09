https://sputnikarabic.ae/20220909/هل-تنجح-دول-الاتحاد-الأوروبي-في-تحديد-سقف-لسعر-الغاز-الروسي؟--1067528046.html
هل تنجح دول الاتحاد الأوروبي في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟
هل تنجح دول الاتحاد الأوروبي في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟
09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T14:52+0000
2022-09-09T14:52+0000
2022-09-09T14:52+0000
استطلاعات الرأي
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы
هل تنجح دول الاتحاد الأوروبي في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
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