https://sputnikarabic.ae/20220909/هيئة-تقويم-التعليم-السعودية-تعلق-التسجيل-في-اختبارات-الحصول-على-رخص-المعلمين-1067516796.html
هيئة تقويم التعليم السعودية تعلق التسجيل في اختبارات الحصول على رخص المعلمين
هيئة تقويم التعليم السعودية تعلق التسجيل في اختبارات الحصول على رخص المعلمين
علقت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، التسجيل في اختبارات الحصول على رخص الملعلمين. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T11:40+0000
2022-09-09T11:40+0000
2022-09-09T11:40+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة عكاظ، علقت الهيئة التسجيل في الاختبارات الخاصة بالحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات التي ستعقد خلال العام الهجري الحالي 1444هـ.وعللت الهيئة سبب تعليقها لتلك الاختبارات بـ "الإقبال الكبير على التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية المقرر إجراؤها خلال شهري نوفمبر 2022 ويناير 2023، وقرب انتهاء المقاعد المخصصة لها".وأوضحت أنها تستهدف "استيعاب جميع الرغبات"، لافتة إلى أنها ستعيد "فتح التسجيل فيها مطلع شهر أكتوبر القادم".
https://sputnikarabic.ae/20210902/تحذير-وعقوبات-قاسية-لمن-يقوم-بتصوير-وضرب-المعلمين-في-السعودية-1050020313.html
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أخبار السعودية اليوم
هيئة تقويم التعليم السعودية تعلق التسجيل في اختبارات الحصول على رخص المعلمين
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علقت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، التسجيل في اختبارات الحصول على رخص الملعلمين.
ووفقا لجريدة
عكاظ، علقت الهيئة التسجيل في الاختبارات الخاصة بالحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات التي ستعقد خلال العام الهجري الحالي 1444هـ.
وعللت الهيئة سبب
تعليقها لتلك الاختبارات بـ "الإقبال الكبير على التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية المقرر إجراؤها خلال شهري نوفمبر 2022 ويناير 2023، وقرب انتهاء المقاعد المخصصة لها".
وأشارت إلى أن هذا التعليق تم "مؤقتاً لتخصيص مقاعد ومواعيد إضافية في مقرات الاختبارات بمناطق ومحافظات المملكة كافة".
وأوضحت أنها تستهدف "استيعاب جميع الرغبات"، لافتة إلى أنها ستعيد "فتح التسجيل فيها مطلع شهر أكتوبر القادم".