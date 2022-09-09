عربي
https://sputnikarabic.ae/20220909/واشنطن-تقدم-20-مليون-دولار-إضافية-كمساعدات-فيضانات-لباكستان-1067539754.html
واشنطن تقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات فيضانات لباكستان
واشنطن تقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات فيضانات لباكستان
قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الجمعة، إن الولايات المتحدة تمنح باكستان 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للمساعدة في جهود الإغاثة من... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T22:10+0000
2022-09-09T22:11+0000
باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1067192532_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_87de1713fb7cfff4365beb651c6d1571.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "اليوم في إسلام أباد، أعلنت المديرة سامانثا باور أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لدعم الأشخاص المتضررين من الفيضانات الشديدة في باكستان الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، فضلا عن الانهيارات الأرضية وانفجارات البحيرات الجليدية، المستمرة منذ يونيو".وأضاف البيان أن الفيضانات الشديدة في باكستان أثرت على ما يقدر بنحو 33 مليون شخص، وأصابت أكثر من 12700 شخص وقتلت ما يقرب من 1400 شخص.وقالت باور يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يقدم أيضا الدعم لباكستان باستخدام الطائرات لنقل الإمدادات إلى مناطق الفيضانات.ويعتمد الدعم على 30 مليون دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي كمية المساعدات المقدمة إلى باكستان منذ 12 أغسطس إلى أكثر من 50 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220905/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عدد-ضحايا-فيضانات-باكستان-1290-قتيلا-و12500-مصابا-1067327453.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1067192532_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_4862d177868eb81a820f8bf3eb86adc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
باكستان
باكستان

واشنطن تقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات فيضانات لباكستان

22:10 GMT 09.09.2022 (تم التحديث: 22:11 GMT 09.09.2022)
© AFP 2022 / Abdul Majeedيتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. -
يتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. - - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed
تابعنا عبرTelegram
قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الجمعة، إن الولايات المتحدة تمنح باكستان 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "اليوم في إسلام أباد، أعلنت المديرة سامانثا باور أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقدم 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لدعم الأشخاص المتضررين من الفيضانات الشديدة في باكستان الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، فضلا عن الانهيارات الأرضية وانفجارات البحيرات الجليدية، المستمرة منذ يونيو".
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا فيضانات باكستان... 1290 قتيلا و12500 مصاب
5 سبتمبر, 15:24 GMT
وأضاف البيان أن الفيضانات الشديدة في باكستان أثرت على ما يقدر بنحو 33 مليون شخص، وأصابت أكثر من 12700 شخص وقتلت ما يقرب من 1400 شخص.
وقالت باور يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يقدم أيضا الدعم لباكستان باستخدام الطائرات لنقل الإمدادات إلى مناطق الفيضانات.
ويعتمد الدعم على 30 مليون دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي كمية المساعدات المقدمة إلى باكستان منذ 12 أغسطس إلى أكثر من 50 مليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала