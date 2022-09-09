https://sputnikarabic.ae/20220909/وزارة-الخارجية-روسيا-تطالب-واشنطن-وسيئول-بتأكيد-استعدادهما-للحوار-مع-كوريا-الشمالية--1067501882.html

الخارجية الروسية: نطالب واشنطن وسيئول بتأكيد استعدادهما للحوار مع كوريا الشمالية

الخارجية الروسية: نطالب واشنطن وسيئول بتأكيد استعدادهما للحوار مع كوريا الشمالية

صرح غيورغي زينوفييف، مدير إدارة آسيا الأولى بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو تدعو واشنطن وسيئول لتأكيد استعدادهما فعليا لإجراء حوار مع... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T07:02+0000

2022-09-09T07:02+0000

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كوريا الجنوبية

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وقال زينوفييف "إذا كانت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تسعيان حقًا لتحقيق سلام دائم في المنطقة الفرعية، فينبغي عليهما بالفعل تأكيد استعدادهما للحوار مع كوريا الديمقراطية حول حل مخاوفها المشروعة من خلال تشكيل نظام أمني متعدد الأطراف".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "علاوة على ذلك، تم اقتراح أساس مثل هذا العمل في المبادرات الروسية الصينية المعروفة: خارطة الطريق وخطة العمل من أجل تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".وأكد أنه على خلفية الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، بما في ذلك تكثيف التدريبات، من الصعب إقناع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأن أمنها يمكن ضمانه بالوسائل السياسية وليس بالوسائل العسكرية والتقنية.بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة تعلن عزمها على نشر قوات وأصول استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، واستأنفت المناورات الميدانية واسعة النطاق مع سيول (22 أغسطس/أب - 1 سبتمبر/أيلول).وأشار إلى أن سيئول عرضت على بيونغ يانغ مبادلة إمكاناتها الدفاعية بوعود بالمساعدة الاقتصادية.ونوه إلى أن "رفض سيئول التزاماتها بضمان الاستقرار العسكري السياسي لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة في المنطقة".واختتم بقوله: "فى ظل هذه الخلفية، من الصعب للغاية إقناع كوريا الديمقراطية بأنها يمكن ضمان أمنها بالوسائل السياسية والدبلوماسية وليس بالوسائل العسكرية والتقنية، ومن ثم تجنب جولة جديدة من سباق التسلح فى شمال شرق آسيا".وخلص الدبلوماسي إلى أن روسيا تراقب عن كثب أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية المتاخمة لها وتلاحظ أن كوريا الديمقراطية تواصل الالتزام بوقف فعلي للتجارب النووية، بينما شرع معارضو بيونغ يانغ في التصعيد.

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