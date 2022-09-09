https://sputnikarabic.ae/20220909/وزير-الخارجية-الإماراتي-يزور-إسرائيل-الأسبوع-المقبل-1067502199.html

وزير الخارجية الإماراتي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الإماراتي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

ذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس الخميس، أن عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T07:09+0000

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وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن عبدالله بن زايد سيجري سلسلة لقاءات في تل أبيب، مع كل من الرئيس يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء يائير لابيد.ولن يقف ابن زايد عند هرتزوغ ولابيد فقط، بل سيلتقي بوزير الدفاع، بيني غانتس، وزعيم المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو أيضا.وأوضحت القناة أنه كان يفترض أن يظل الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى إسرائيل سرا، حتى اللحظة الأخيرة، وأن لابيد ضغط من أجل إجراء تلك الزيارة، في وقت رأت الإمارات تأجيلها حتى لا ينظر إليها على أنها تدخل في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست المقبلة، المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتأتي الزيارة في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الذي قامت فيه البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، في حفل أقيم في البيت الأبيض، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، والتي توافق الخامس عشر من سبتمبر/أيلول للعام 2020.ويشار إلى أن عبدالله بن زايد قد زار إسرائيل في وقت سابق من هذا العام لحضور قمة "النقب" إلى جانب نظرائه من مصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة.

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