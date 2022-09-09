https://sputnikarabic.ae/20220909/وزير-الدفاع-الأرميني-يبحث-مع-نائب-نظيره-الأمريكي-التعاون-الثنائي-1067501219.html
وزير الدفاع الأرميني يبحث مع نائب نظيره الأمريكي التعاون الثنائي
وزير الدفاع الأرميني يبحث مع نائب نظيره الأمريكي التعاون الثنائي
ناقش وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان التعاون الثنائي وقضايا الأمن الدولي في البنتاغون مع نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال، حسبما ذكرت... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T06:36+0000
2022-09-09T06:36+0000
2022-09-09T06:36+0000
أرمينيا
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وذكر موقع الوزارة على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع، تمت مناقشة جدول أعمال التعاون الدفاعي الأرمني الأمريكي بأكمله، وتم التوصل إلى اتفاقيات لتعميق التعاون في مجال حفظ السلام والتعليم العسكري والطب العسكري".يشار إلى أنه بناء على طلب الجانب الأمريكي، تحدث وزير الدفاع الأرميني عن الوضع العسكري والسياسي حول أرمينيا، بما في ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.وجاء في البيان أن "الطرفين أوضحا أهمية الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، كما تم التطرق في الاجتماع إلى قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك".
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أرمينيا
وزير الدفاع الأرميني يبحث مع نائب نظيره الأمريكي التعاون الثنائي
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ناقش وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان التعاون الثنائي وقضايا الأمن الدولي في البنتاغون مع نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية.
وذكر موقع الوزارة على الإنترنت أنه "خلال الاجتماع، تمت مناقشة جدول أعمال التعاون الدفاعي الأرمني الأمريكي بأكمله، وتم التوصل إلى اتفاقيات لتعميق التعاون في مجال حفظ السلام والتعليم العسكري والطب العسكري".
يشار إلى أنه بناء على طلب الجانب الأمريكي، تحدث وزير الدفاع الأرميني عن الوضع العسكري والسياسي حول أرمينيا، بما في ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
وجاء في البيان أن "الطرفين أوضحا أهمية الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، كما تم التطرق في الاجتماع إلى قضايا الأمن الدولي ذات الاهتمام المشترك".