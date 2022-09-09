https://sputnikarabic.ae/20220909/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يسافر-الأحد-إلى-نيويورك-ويلتقي-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1067525156.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يسافر الأحد إلى نيويورك ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسافر الأحد إلى نيويورك ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين في زيارة يلتقي خلالها الأمين العام للأمم... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T14:21+0000

2022-09-09T14:21+0000

2022-09-09T14:21+0000

إسرائيل

بيني غانتس

إيران

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أعلن وزير الدفاع بيني غانتس، اليوم (الجمعة)، أنه سيغادر يوم الأحد في زيارة سياسية أمنية للولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال نحو أسبوعين".وأضافت: "من المتوقع أن يلتقي غانتس، من بين أمور أخرى، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "سيقدم غانتس إحاطة لسفراء دول مجلس الأمن الدولي وسفراء دول اتفاقية إبراهيم بالأمم المتحدة"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل آواخر 2020 مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين.ومن المتوقع أن يعود غانتس إلى إسرائيل في يوم الثلاثاء.خلال الزيارة السابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، قام بجولة في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا والتقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وجاءت الزيارة في إطار محاولات إسرائيل للتأثير على الاتفاق النووي الذي يتبلور بين إيران والقوى الكبرى.والأربعاء الماضي صدر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران جاء فيه أن الإيرانيين لديهم بالفعل أكثر من 55 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60% وبحسب الوكالة فإن 42 كيلوغراما كافية لإنتاج قنبلة.وبحسب قناة "كان": "إذا قامت إيران بتخصيب الكمية الحالية من اليورانيوم التي بحوزتها، فسيكون لديها ما يكفي لصنع سلاح نووي"، مضيفة بالقول "في أعقاب التقرير، مارست إسرائيل ضغوطا على وكالة الطاقة الذرية لإدانة إيران".يتناول الجزء الثاني من التقرير تحقيقات الوكالة الطويلة الأمد في المواقع النووية الإيرانية غير المعلنة. كما في التقرير السابق، يُشار هنا أيضا إلى أن إيران لم تقدم بعد إجابات موثوقة بشأن مصدر مخلفات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة.

https://sputnikarabic.ae/20220908/إيران-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-يأت-بجديد-وتكرار-لإدعاءات-سابقة-وأغراض-سياسية-1067462261.html

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إسرائيل, بيني غانتس, إيران