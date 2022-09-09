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https://sputnikarabic.ae/20220909/وقفة-احتجاجية-لأهالي-قرية-النبي-صموئيل-الفلسطينية-رفضا-للاعتداءات-الإسرائيلية-صور-1067528178.html
وقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضا للاعتداءات الإسرائيلية... صور
وقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضا للاعتداءات الإسرائيلية... صور
نظم أهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس مسيرة احتجاجية رفضا للاعتداءات من قبل المستوطنين والحصار المفروض عليها منذ سنوات، وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T15:00+0000
2022-09-09T15:00+0000
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القدس
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واندلعت مواجهات بين جموع كبيرة من المواطنين من أهالي القرى والبلدات في شمال غرب القدس وقوات الجيش الإسرائيلي، التي تواجدت بشكل كثيف ومنعت المسيرة من الوصول إلى قرية النبي صموئيل، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات جراء الضرب والاختناق بالغاز.وقال محمد الخطيب عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "جئنا اليوم إلى قرية النبي صموئيل للتضامن مع أهالي القرية التي تعاني الحصار، ومحاولة تفريغ سكانها للاستيلاء عليها من خلال مشاريع تهويدية، ونقول لهذا الاحتلال لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مخططات السيطرة، التي تستهدف مناطق غرب القدس وسنستمر في نهج المقاومة وستستمر هذه المسيرة حتى رفع الحصار عن هذه القرية".السلطات الإسرائيلية كانت قد دمرت معظم بيوت القرية في حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وأرغمت معظم السكان على الرحيل، والآن تمنع البناء في القرية بالمطلق، وتفرض قيودا على إدخال المواد التموينية والغاز المنزلي على سكان البلدة المتبقيين البالغ عددهم نحو 300 نسمة، والذين يطالبون برفع الحصار المفروض على قريتهم وتمكينهم من التحرك والتنقل بحرية.وقال الناشط الحقوقي محمد أبو الحمص لـ " سبوتنيك": "السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على انتقال الأهالي من قريتهم باتجاه القدس أو مناطق الضفة الغربية، ويستولي المستوطنون على الجزء الأكبر من مسجد القرية، في حين شيد المستوطنون كنساً يهودية، وهناك محاولات لطمس الوجود العربي الفلسطيني في هذه القرية من خلال الضغط على الأهالي للخروج من بلدة النبي صموئيل".
القدس
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تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, وقفة احتجاجية, القدس
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, وقفة احتجاجية, القدس

وقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضا للاعتداءات الإسرائيلية... صور

15:00 GMT 09.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
وقفة احتجاجية لأهالي قرية النبي صموئيل الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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نظم أهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس مسيرة احتجاجية رفضا للاعتداءات من قبل المستوطنين والحصار المفروض عليها منذ سنوات، وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة نحو الحاجز الذي يفصل القرية عن محيطها.
واندلعت مواجهات بين جموع كبيرة من المواطنين من أهالي القرى والبلدات في شمال غرب القدس وقوات الجيش الإسرائيلي، التي تواجدت بشكل كثيف ومنعت المسيرة من الوصول إلى قرية النبي صموئيل، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات جراء الضرب والاختناق بالغاز.
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
وقفة احتجاجية لأهالي قرية النبي صموئيل الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
وقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال محمد الخطيب عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "جئنا اليوم إلى قرية النبي صموئيل للتضامن مع أهالي القرية التي تعاني الحصار، ومحاولة تفريغ سكانها للاستيلاء عليها من خلال مشاريع تهويدية، ونقول لهذا الاحتلال لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مخططات السيطرة، التي تستهدف مناطق غرب القدس وسنستمر في نهج المقاومة وستستمر هذه المسيرة حتى رفع الحصار عن هذه القرية".
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
وقفة احتجاجية لأهالي قرية النبي صموئيل الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
وقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
السلطات الإسرائيلية كانت قد دمرت معظم بيوت القرية في حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وأرغمت معظم السكان على الرحيل، والآن تمنع البناء في القرية بالمطلق، وتفرض قيودا على إدخال المواد التموينية والغاز المنزلي على سكان البلدة المتبقيين البالغ عددهم نحو 300 نسمة، والذين يطالبون برفع الحصار المفروض على قريتهم وتمكينهم من التحرك والتنقل بحرية.
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
وقفة احتجاجية لأهالي قرية النبي صموئيل الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
وقفة احتجاجية لأهالي قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال الناشط الحقوقي محمد أبو الحمص لـ " سبوتنيك": "السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على انتقال الأهالي من قريتهم باتجاه القدس أو مناطق الضفة الغربية، ويستولي المستوطنون على الجزء الأكبر من مسجد القرية، في حين شيد المستوطنون كنساً يهودية، وهناك محاولات لطمس الوجود العربي الفلسطيني في هذه القرية من خلال الضغط على الأهالي للخروج من بلدة النبي صموئيل".
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