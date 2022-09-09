https://sputnikarabic.ae/20220909/يويفا-لا-يعارض-إقامة-مباراة-ودية-بين-روسيا-والبوسنة-والهرسك-1067539282.html

"يويفا" لا يعارض إقامة مباراة ودية بين روسيا والبوسنة والهرسك

"يويفا" لا يعارض إقامة مباراة ودية بين روسيا والبوسنة والهرسك

أبدى مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عدم معارضته لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين الوطنيين للبوسنة والهرسك وروسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T21:25+0000

2022-09-09T21:25+0000

2022-09-09T21:25+0000

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أخبار روسيا اليوم

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موسكو- سبوتنيك. علق الاتحادان الأوروبي والعالمي "فيفا" مشاركة جميع المنتخبات الروسية في مسابقاتهما حتى إشعار آخر بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.قال موقع "فاكتور" الإخباري البوسني، إنه حصل على رد مكتوب من يان هافنر، الخبير التنظيمي في قسم الشؤون القانونية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي قال إن المباريات الودية خارج اختصاص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.ذكرت صحيفة "دنيفني أفاز" اليومية البوسنية أن اتحاد كرة القدم في البوسنة والهرسك سيتقاضى نحو 200 ألف يورو (200.800 دولار) مقابل المباراة، بالإضافة إلى نفقات السفر والإقامة.وقال أزمير هوسيتش، المدير التنفيذي للاتحاد، لموقع الرياضة البوسني "سبورتسبورت"، إنه يبذل قصارى جهده لإلغاء المباراة الودية مع روسيا.وأضاف: "لقد اتصلت بالفعل ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية وأنا متأكد من أنني سأقنع زملائي بأننا لسنا بحاجة إلى مباراة مع روسيا في هذه اللحظة".قال اتحاد كرة القدم الروسي إن المباراة ضد المنتخب الوطني للبوسنة والهرسك ستقام في سان بطرسبرغ يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما ستقام مباريات ودية لروسيا مع قيرغيزستان في 24 سبتمبر/ أيلول وكذلك مع إيران في موعد لاحق.

https://sputnikarabic.ae/20220228/فيفا-ويويفا-توقف-منتخبات-وأندية-روسيا-من-المشاركة-في-جميع-المسابقات-1059287055.html

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