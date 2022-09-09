https://sputnikarabic.ae/20220909/-3-شروط-لحصول-المستثمر-العقاري-على-الإقامة-الذهبية-في-الإمارات-1067507183.html
3 شروط لحصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية في الإمارات
3 شروط لحصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية في الإمارات
حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة 3 شروط يتمكن من خلالها المستثمر العقاري من الحصول على الإقامة الذهبية في البلاد. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T08:13+0000
2022-09-09T08:13+0000
2022-09-09T08:13+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_dfaf37497448b6576f1c7300d1a98d00.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فإن اللائحة حددت 3 شروط لحصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية، على أن يسري العمل بتلك اللائحة وهذه الشروط بداية من 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وعن تلك الشروط أوضحت اللائحة أن أولها كون المستثمر يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل له.وأجازت اللائحة أن يكون تملك العقار عن طريق القرض، بشرط "أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة".وثالثا اشترطت اللائحة "أن يكون لدى المستثمر ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة، أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة".
https://sputnikarabic.ae/20220418/الإمارات-تعلن-عن-مزايا-جديدة-غير-مسبوقة-في-تأشيرات-دخول-الأجانب-والإقامة-الذهبية-1061349712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_216:0:1705:1117_1920x0_80_0_0_7636bc3deb29434655f30745dd7d02b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
3 شروط لحصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية في الإمارات
تابعنا عبر
حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة 3 شروط يتمكن من خلالها المستثمر العقاري من الحصول على الإقامة الذهبية في البلاد.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم، فإن اللائحة حددت 3 شروط لحصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية، على أن يسري العمل بتلك اللائحة وهذه الشروط بداية من 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعن تلك الشروط أوضحت اللائحة أن أولها كون المستثمر يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل
له.
وأجازت اللائحة أن يكون تملك العقار عن طريق القرض، بشرط "أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة".
وعن الشرط الثاني أشارت اللائحة إلى "أن يكون المستثمر في عقار عند شرائه لوحدة عقارية أو أكثر على الخريطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، بشرط أن يتم الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة".
وثالثا اشترطت اللائحة "أن يكون لدى المستثمر ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة، أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة".