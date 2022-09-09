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https://sputnikarabic.ae/20220909/7-محظورات-على-جماهير-مباراة-الليلة-بين-الزمالك-المصري-والهلال-السعودي-1067521865.html
7 محظورات على جماهير مباراة الليلة بين الزمالك المصري والهلال السعودي
7 محظورات على جماهير مباراة الليلة بين الزمالك المصري والهلال السعودي
قررت اللجنة المنظمة لسوبر لوسيل، الذي سيقام الليلة في العاصمة القطرية الدوحة، حظر 7 مواد على الجماهير التي ستتابع المباراة من داخل استاد لوسيل. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:57+0000
2022-09-09T12:57+0000
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ووفقا لما نشرته جريدة الشرق القطرية، فقد حظرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الزمالك المصري والهلال السعودي، جميع أنواع الأغذية والمشروبات، مستثنية ما يخص منها الأطفال الرضع.أيضا فقد حظرت اللجنة قوارير المياه الزجاجية والبلاستيكية والألومنيوم وغيرها، وأجهزة التسجيل والبث والمعدات التلفزيونية، وأدوات الشحن التي يزيد حجمها عن 8 × 16 سم.كما حظرت اللجنة كذلك عصا السيلفي وحاملات أجهزة التصوير ذات القوائم الثلاثية، والولاعات والسجائر وأدوات التدخين الإلكترونية.يشار إلى أن الفائز في مباراة الليلة سيحصل على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.
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أخبار قطر اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار قطر اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي

7 محظورات على جماهير مباراة الليلة بين الزمالك المصري والهلال السعودي

12:57 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARلاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"
لاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قررت اللجنة المنظمة لسوبر لوسيل، الذي سيقام الليلة في العاصمة القطرية الدوحة، حظر 7 مواد على الجماهير التي ستتابع المباراة من داخل استاد لوسيل.
ووفقا لما نشرته جريدة الشرق القطرية، فقد حظرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الزمالك المصري والهلال السعودي، جميع أنواع الأغذية والمشروبات، مستثنية ما يخص منها الأطفال الرضع.
أيضا فقد حظرت اللجنة قوارير المياه الزجاجية والبلاستيكية والألومنيوم وغيرها، وأجهزة التسجيل والبث والمعدات التلفزيونية، وأدوات الشحن التي يزيد حجمها عن 8 × 16 سم.
كما حظرت اللجنة كذلك عصا السيلفي وحاملات أجهزة التصوير ذات القوائم الثلاثية، والولاعات والسجائر وأدوات التدخين الإلكترونية.

وأكدت اللجنة كذلك على حظر جميع أشكال أجهزة الليزر والإضاءة، ومكبرات الصوت وكل ما من شانه إزعاج المشاركين.

يشار إلى أن الفائز في مباراة الليلة سيحصل على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.
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