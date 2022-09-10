https://sputnikarabic.ae/20220910/أردوغان-يلمح-بحصول-بلاده-على-مقاتلات-من-مصادر-غير-الولايات-المتحدة-1067544465.html
أردوغان يلمح بحصول بلاده على مقاتلات من مصادر غير الولايات المتحدة
أردوغان يلمح بحصول بلاده على مقاتلات من مصادر غير الولايات المتحدة
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده لديها مصادر أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على المقاتلات الحربية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:23+0000
2022-09-10T08:23+0000
2022-09-10T08:23+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0eab3276c8b5a76d2dc46358f37247b3.jpg
ونقل موقع "I24" عن أردوغان قوله: "آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات "إف 16"، فهي ليست المكان الوحيد".وسلط أردوغان الضوء على ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أعرب بايدن عن اعتزام بلاده تقديم الدعم فيما يخص بيع مقاتلات لتركيا، وأوضح أن بايدن ألمح له خلال اللقاء بأن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدمون الدعم اللازم.في السياق ذاته، قال أردوغان إن وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، التقى أحد المسؤولين في الحزب الجمهوري الأمريكي في بلغاريا، وأبلغه الأخير بأنهم سيقدمون الدعم لتركيا.يذكر أن أردوغان قال في وقت سابق إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصرح قائلا: "ليست لدينا مثل هذه المشاكل حتى الآن (في العرض)، روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. لقد اجتمعت معه (بوتين) ، تحدثنا خلال الاجتماع عن السعر. إذا تبين الموقف لكي نكون إيجابيين، فسيتم تقديم أفضل الأسعار لشعبنا".وأضاف أن بلاده لا تعاني من مشاكل في إمداد الوقود الأزرق الروسي، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات على موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_c409060b18e5798c80db381adf62adf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يلمح بحصول بلاده على مقاتلات من مصادر غير الولايات المتحدة
تابعنا عبر
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده لديها مصادر أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على المقاتلات الحربية.
ونقل موقع
"I24" عن أردوغان قوله: "آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات "إف 16"، فهي ليست المكان الوحيد".
وأوضح أردوغان: "إذا لم نحصل على مقاتلات إف 16 من الولايات المتحدة يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها، وثمة دول تلمّح لنا بذلك"، وتابع: "آمل ألا تقودنا واشنطن إلى سُبل أخرى بخصوص ذلك، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع مقاتلات حربية".
وسلط أردوغان الضوء على ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أعرب بايدن عن اعتزام بلاده تقديم الدعم فيما يخص بيع مقاتلات لتركيا، وأوضح أن بايدن ألمح له خلال اللقاء بأن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدمون الدعم اللازم.
في السياق ذاته، قال أردوغان إن وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، التقى أحد المسؤولين في الحزب الجمهوري الأمريكي في بلغاريا، وأبلغه الأخير بأنهم سيقدمون الدعم لتركيا.
يذكر أن أردوغان قال في وقت سابق إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين، وصرح قائلا: "ليست لدينا مثل هذه المشاكل حتى الآن (في العرض)، روسيا لم تطبق عقوبات ضدنا. لقد اجتمعت معه (بوتين) ، تحدثنا خلال الاجتماع عن السعر. إذا تبين الموقف لكي نكون إيجابيين، فسيتم تقديم أفضل الأسعار لشعبنا".
وأضاف أن بلاده لا تعاني من مشاكل في إمداد الوقود الأزرق الروسي، لأن أنقرة لم تفرض عقوبات على موسكو.