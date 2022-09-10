https://sputnikarabic.ae/20220910/أكثر-من-30-جريح-في-حادث-مروري-جماعي-في-وسط-المكسيك-1067540357.html
أكثر من 30 جريح في حادث مروري جماعي في وسط المكسيك
أكثر من 30 جريح في حادث مروري جماعي في وسط المكسيك
أفادت إدارة الطوارئ المكسيكية، صباح اليوم السبت، بوقوع حادث طريق شمل ما يقرب من 20 مركبة في ولاية كويريتارو بوسط البلاد، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T01:09+0000
2022-09-10T01:09+0000
2022-09-10T01:09+0000
المكسيك
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. ووفقا لإدارة الطوارئ الإقليمية فقد سائق مقطورة جرار السيطرة أثناء سفره على الطريق السريع الفيدرالي 57 (مكسيكو سيتي - كويريتارو) يوم الجمعة.وأدى ذلك إلى تصادم هائل لنحو 23 سيارة، بما في ذلك المركبات الخاصة وسيارات الأجرة وشاحنات الركاب والبضائع.وقالت دائرة الحماية المدنية في ولاية كويريتارو: "بعد حادث مروري على الطريق السريع مكسيكو سيتي - كويريتارو ... تلقى 34 بالغا مساعدة طبية على الفور، وتم نقل اثنان منهم إلى المستشفى".وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث أسفر عن إصابة 44 شخصا، ثلاثة منهم بحاجة إلى دخول المستشفى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك
أكثر من 30 جريح في حادث مروري جماعي في وسط المكسيك
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أفادت إدارة الطوارئ المكسيكية، صباح اليوم السبت، بوقوع حادث طريق شمل ما يقرب من 20 مركبة في ولاية كويريتارو بوسط البلاد، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك
. ووفقا لإدارة الطوارئ الإقليمية فقد سائق مقطورة جرار السيطرة أثناء سفره على الطريق السريع الفيدرالي 57 (مكسيكو سيتي - كويريتارو) يوم الجمعة.
وأدى ذلك إلى تصادم هائل لنحو 23 سيارة، بما في ذلك المركبات الخاصة وسيارات الأجرة وشاحنات الركاب والبضائع.
وقالت دائرة الحماية المدنية في ولاية كويريتارو: "بعد حادث مروري على الطريق السريع مكسيكو سيتي - كويريتارو ... تلقى 34 بالغا مساعدة طبية على الفور، وتم نقل اثنان منهم إلى المستشفى".
وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث أسفر عن إصابة 44 شخصا، ثلاثة منهم بحاجة إلى دخول المستشفى.