https://sputnikarabic.ae/20220910/أُنس-جابر-تخسر-نهائي-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس-1067570391.html
أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
خسرت التونسية أنس جابر، نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام البولندية إيغا شيانتيك، ليل السبت/ الأحد. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T23:26+0000
2022-09-10T23:26+0000
2022-09-10T23:26+0000
أخبار تونس اليوم
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موسكور - سبوتنيك. وحسمت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا المباراة بنتيجة 6-2 و7-6، بعد نقاط مثيرة في نهاية المجموعة الثانية.وهذا هو اللقب الثالث لشيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022.وخسرت أُنس جابر للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220707/التونسية-أنس-جابر-أول-عربية-تتأهل-لنهائي-ويمبلدون-للتنس-في-إنجاز-تاريخي-1064828483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
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خسرت التونسية أنس جابر، نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام البولندية إيغا شيانتيك، ليل السبت/ الأحد.
موسكور - سبوتنيك. وحسمت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا المباراة بنتيجة 6-2 و7-6، بعد نقاط مثيرة في نهاية المجموعة الثانية
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وهذا هو اللقب الثالث لشيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022.
وخسرت أُنس جابر للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو الماضي.