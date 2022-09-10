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أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
خسرت التونسية أنس جابر، نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام البولندية إيغا شيانتيك، ليل السبت/ الأحد. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T23:26+0000
2022-09-10T23:26+0000
أخبار تونس اليوم
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موسكور - سبوتنيك. وحسمت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا المباراة بنتيجة 6-2 و7-6، بعد نقاط مثيرة في نهاية المجموعة الثانية.وهذا هو اللقب الثالث لشيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022.وخسرت أُنس جابر للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220707/التونسية-أنس-جابر-أول-عربية-تتأهل-لنهائي-ويمبلدون-للتنس-في-إنجاز-تاريخي-1064828483.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

23:26 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / MATTHEW STOCKMANأُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
أُنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / MATTHEW STOCKMAN
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خسرت التونسية أنس جابر، نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام البولندية إيغا شيانتيك، ليل السبت/ الأحد.
موسكور - سبوتنيك. وحسمت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا المباراة بنتيجة 6-2 و7-6، بعد نقاط مثيرة في نهاية المجموعة الثانية.
وهذا هو اللقب الثالث لشيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022.
لاعبتا تنس الروسيتان يلينا فيسنينا ويكاتيرينا ماكاروفا خلال لحظة الفرح في مباراة (الثنائي للنساء) ويمبلدون-2017 في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
التونسية أنس جابر أول عربية تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس في إنجاز تاريخي
7 يوليو, 15:42 GMT
وخسرت أُنس جابر للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو الماضي.
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