https://sputnikarabic.ae/20220910/إسرائيليون-يتظاهرون-أمام-منزل-غانتس-للمطالبة-بإعادة-جنديين-أسيرين-لدى-حماس-1067569434.html
إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل غانتس للمطالبة بإعادة جنديين أسيرين لدى "حماس"
إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل غانتس للمطالبة بإعادة جنديين أسيرين لدى "حماس"
تظاهر عشرات الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمطالبة بإعادة جنديين أسيريين لدى حركة "حماس" بقطاع غزة منذ عام 2014. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:40+0000
2022-09-10T21:40+0000
2022-09-10T21:40+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ناشطين تجمعوا أمام منزل غانتس في مدينة روش هاعين وسط إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.في المظاهرة، خاطب والد غولدين غانتس بقوله: "نقف هنا لتذكيرك بأنك تركت جنديين في ساحة المعركة (..)لمدة ثماني سنوات لم تعيدهما، كنت وزير الدفاع لأكثر من عامين ونصف ولم تعيدهما".من جانبها، خاطبت ليا غولدين، والدة هدار، غانتس أيضا بكلماتها: "التقيتُ بالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرش) ثلاث مرات وقد تحمل المسؤولية لإعادة هدار وأورون وباقي الأبناء. كل ما تحتاجه الآن هو أن تطالبه بذلك، وتتوقف عن الصمت حيال ذلك كما كنت منذ ثماني سنوات".وأضافت مخاطبة غانتس" لا يمكنك الترشح لمنصب رئيس الوزراء حاملا شعار "(سيروا) ورائي" بينما تخليت عن جنديين رائعين لديك".وتقول حماس إنها تحتجز جنديين إسرائيليين منذ حرب صيف عام 2014 هما شاؤول أورون و هادار غولدين، إضافة إلى مدنيين دخلا قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة هما أبرا منغستو وهشام السيد، مؤكدة استعدادها لإبرام صفقة تبادل جديدة، وإخراجهم مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220726/بعد-حديث-غانتس-هل-تنجح-حكومة-لابيد-في-إبرام-صفقة-تبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس؟-1065609377.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس
إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل غانتس للمطالبة بإعادة جنديين أسيرين لدى "حماس"
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تظاهر عشرات الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمطالبة بإعادة جنديين أسيريين لدى حركة "حماس" بقطاع غزة منذ عام 2014.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ناشطين تجمعوا أمام منزل غانتس في مدينة روش هاعين وسط إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.
في المظاهرة، خاطب والد غولدين غانتس بقوله: "نقف هنا لتذكيرك بأنك تركت جنديين في ساحة المعركة (..)لمدة ثماني سنوات لم تعيدهما، كنت وزير الدفاع لأكثر من عامين ونصف ولم تعيدهما".
من جانبها، خاطبت ليا غولدين، والدة هدار، غانتس
أيضا بكلماتها: "التقيتُ بالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرش) ثلاث مرات وقد تحمل المسؤولية لإعادة هدار وأورون وباقي الأبناء. كل ما تحتاجه الآن هو أن تطالبه بذلك، وتتوقف عن الصمت حيال ذلك كما كنت منذ ثماني سنوات".
وأضافت مخاطبة غانتس" لا يمكنك الترشح لمنصب رئيس الوزراء حاملا شعار "(سيروا) ورائي" بينما تخليت عن جنديين رائعين لديك".
وتقول حماس
إنها تحتجز جنديين إسرائيليين منذ حرب صيف عام 2014 هما شاؤول أورون و هادار غولدين، إضافة إلى مدنيين دخلا قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة هما أبرا منغستو وهشام السيد، مؤكدة استعدادها لإبرام صفقة تبادل جديدة، وإخراجهم مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.