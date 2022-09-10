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إسماعيل هنية يصل موسكو على رأس وفد من قيادة حركة "حماس"
إسماعيل هنية يصل موسكو على رأس وفد من قيادة حركة "حماس"
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، اليوم السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T17:41+0000
2022-09-10T17:41+0000
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القدس - سبوتنيك. قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، في بيان صحفي، إن هنية وصل إلى موسكو في زيارة يعتزم خلالها لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من القادة والمسؤولين الروس.وبحسب البيان، فإن وفد الحركة يضم كلا من صالح عاروري، نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.وأشار النونو إلى أن "هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية".وأضاف النونو أن الزيارة تأتي "في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية"، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20220102/إسماعيل-هنية-يهدد-إسرائيل-باختطاف-مزيد-من-الجنود-1054868939.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, روسيا, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, روسيا, العالم العربي

إسماعيل هنية يصل موسكو على رأس وفد من قيادة حركة "حماس"

17:41 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYATرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مخيم عين الحلوة، لبنان 6 سبتمبر 2020
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مخيم عين الحلوة، لبنان 6 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYAT
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وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، اليوم السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة.
القدس - سبوتنيك. قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، في بيان صحفي، إن هنية وصل إلى موسكو في زيارة يعتزم خلالها لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من القادة والمسؤولين الروس.
وبحسب البيان، فإن وفد الحركة يضم كلا من صالح عاروري، نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.
وأشار النونو إلى أن "هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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وأضاف النونو أن الزيارة تأتي "في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية"، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين.
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