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https://sputnikarabic.ae/20220910/إعصار-مويفا-القوي-يتجه-نحو-تايوان-وأوكيناوا-اليابانية-1067540808.html
إعصار "مويفا" القوي يتجه نحو تايوان وأوكيناوا اليابانية
إعصار "مويفا" القوي يتجه نحو تايوان وأوكيناوا اليابانية
حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم السبت من أن العاصفة الاستوائية "مويفا" تتحرك نحو تايوان ومحافظة أوكيناوا اليابانية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T03:43+0000
2022-09-10T03:43+0000
بحر اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وسيقترب الإعصار من تايوان وأوكيناوا في منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للوكالة.وقالت الوكالة إن الإعصار لديه ضغط جوي مركزي يبلغ 970 هكتوباسكال (0.96 ضغط جوي)، مع رياح قصوى تبلغ حوالي 35 مترا في الثانية (78.3 ميلا في الساعة) وهبوب رياح تصل إلى 50 مترا في الثانية.وحذرت الوكالة يوم الخميس من أن الإعصار قد يصل إلى محافظة أوكيناوا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة.يشار إلى أن اسم "مويفا" يستخدم للأعاصير التي تشكلت في غرب المحيط الهادئ.وفي عام 2011، اقترب إعصار مويفا من عدد من بلدان المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين والفلبين، وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، مما تسبب في أضرار تبلغ قيمتها حوالي 480 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220813/إلغاء-نحو-65-رحلة-جوية-في-اليابان-بسبب-إعصار-ميري-1066357458.html
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بحر اليابان
بحر اليابان

إعصار "مويفا" القوي يتجه نحو تايوان وأوكيناوا اليابانية

03:43 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / Jiji Pressإعصار جيبي المناطق الغربية من اليابان، 5 سبتمبر/ أيلول 2018
إعصار جيبي المناطق الغربية من اليابان، 5 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / Jiji Press
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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم السبت من أن العاصفة الاستوائية "مويفا" تتحرك نحو تايوان ومحافظة أوكيناوا اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك. وسيقترب الإعصار من تايوان وأوكيناوا في منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للوكالة.
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وقالت الوكالة إن الإعصار لديه ضغط جوي مركزي يبلغ 970 هكتوباسكال (0.96 ضغط جوي)، مع رياح قصوى تبلغ حوالي 35 مترا في الثانية (78.3 ميلا في الساعة) وهبوب رياح تصل إلى 50 مترا في الثانية.
وحذرت الوكالة يوم الخميس من أن الإعصار قد يصل إلى محافظة أوكيناوا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة.
يشار إلى أن اسم "مويفا" يستخدم للأعاصير التي تشكلت في غرب المحيط الهادئ.
وفي عام 2011، اقترب إعصار مويفا من عدد من بلدان المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين والفلبين، وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، مما تسبب في أضرار تبلغ قيمتها حوالي 480 مليون دولار.
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