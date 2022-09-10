https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-أوكرانيا-تطلب-من-أمريكا-15-مليار-دولار-لشراء-الغاز-1067550289.html
إعلام: أوكرانيا تطلب من أمريكا 1.5 مليار دولار لشراء الغاز
إعلام: أوكرانيا تطلب من أمريكا 1.5 مليار دولار لشراء الغاز
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات الأوكرانية تتفاوض مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "EXIM" للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء الغاز. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن مسألة القرض أثيرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مساء أمس الجمعة.وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا أيضا قضايا أمن الطاقة، بما في ذلك موسم التدفئة المقبل.ولم تشر الوكالة إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات للحصول على القرض بين الطرفين. وكان النائب الأوكراني أوليكسي كوتشرينكو، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لن تكون قادرة على تخزين كمية الغاز المطلوبة لفصل الشتاء المقبل، حيث يتوفر فقط 6.7 مليار من أصل 19 مليار متر مكعب.وبحسب النائب، فإن استيراد الغاز حتى نهاية العام مستحيل بسبب أسعار الوقود "الخيالية"، حسب وصفه.
https://sputnikarabic.ae/20220519/خبير-يكشف-بالتفاصيل-خطط-أمريكا-للسيطرة-على-سوق-الغاز-عبر-تخزينه-في-أوكرانيا-1062434753.html
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إعلام: أوكرانيا تطلب من أمريكا 1.5 مليار دولار لشراء الغاز
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات الأوكرانية تتفاوض مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "EXIM" للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء الغاز.
وذكرت
وكالة "بلومبرغ"، أن مسألة القرض أثيرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مساء أمس الجمعة.
وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا أيضا قضايا أمن الطاقة، بما في ذلك موسم التدفئة المقبل.
ولم تشر الوكالة إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات للحصول على القرض بين الطرفين.
وكان النائب الأوكراني أوليكسي كوتشرينكو، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لن تكون قادرة على تخزين كمية الغاز المطلوبة لفصل الشتاء المقبل، حيث يتوفر فقط 6.7 مليار من أصل 19 مليار متر مكعب.
وبحسب النائب، فإن استيراد الغاز حتى نهاية العام مستحيل بسبب أسعار الوقود "الخيالية"، حسب وصفه.