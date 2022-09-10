https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-تحطم-طائرة-يابانية-وإصابة-قائدها-1067542455.html
إعلام: تحطم طائرة يابانية وإصابة قائدها
إعلام: تحطم طائرة يابانية وإصابة قائدها
قالت تقارير إعلامية إن طائرة يابانية صغيرة قد تحطمت وأصيب قائدها فوق إحدى المحافظات اليابانية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T06:45+0000
2022-09-10T06:45+0000
2022-09-10T06:45+0000
طائرة
العالم
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة NHK، فقد تحطمت اليوم السبت، طائرة صغيرة فوق محافظة جونما اليابانية، مما تسبب في إصابة الطيار.وحسب ما وصفته الإذاعة، فإن الطائرة ارتطمت في ضفة النهر، التي كانت خالية من أي مبانٍ، بينما نقلت وسائل إعلامية يابانية أخرى أن الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة ونقل إلى المستشفى وبقي في وعيه.وفيما لم يسفر الحادث عن إصابة أي من السكان المحليين، أكدت الشرطة المحلية أنها ستجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20181112/تحطم-طائرة-حربية-أمريكية-1036685524.html
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طائرة, العالم
إعلام: تحطم طائرة يابانية وإصابة قائدها
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قالت تقارير إعلامية إن طائرة يابانية صغيرة قد تحطمت وأصيب قائدها فوق إحدى المحافظات اليابانية.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة NHK، فقد تحطمت اليوم
السبت، طائرة صغيرة فوق محافظة جونما اليابانية، مما تسبب في إصابة الطيار.
12 نوفمبر 2018, 05:46 GMT
وحسب ما وصفته الإذاعة، فإن الطائرة ارتطمت في ضفة النهر، التي كانت خالية من أي مبانٍ، بينما نقلت وسائل إعلامية يابانية أخرى أن الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة ونقل
إلى المستشفى وبقي في وعيه.
وفيما لم يسفر الحادث عن إصابة أي من السكان المحليين، أكدت الشرطة المحلية أنها ستجري تحقيقا في ملابسات الحادث.