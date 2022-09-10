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https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-تحطم-طائرة-يابانية-وإصابة-قائدها-1067542455.html
إعلام: تحطم طائرة يابانية وإصابة قائدها
إعلام: تحطم طائرة يابانية وإصابة قائدها
قالت تقارير إعلامية إن طائرة يابانية صغيرة قد تحطمت وأصيب قائدها فوق إحدى المحافظات اليابانية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T06:45+0000
2022-09-10T06:45+0000
طائرة
العالم
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة NHK، فقد تحطمت اليوم السبت، طائرة صغيرة فوق محافظة جونما اليابانية، مما تسبب في إصابة الطيار.وحسب ما وصفته الإذاعة، فإن الطائرة ارتطمت في ضفة النهر، التي كانت خالية من أي مبانٍ، بينما نقلت وسائل إعلامية يابانية أخرى أن الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة ونقل إلى المستشفى وبقي في وعيه.وفيما لم يسفر الحادث عن إصابة أي من السكان المحليين، أكدت الشرطة المحلية أنها ستجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20181112/تحطم-طائرة-حربية-أمريكية-1036685524.html
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طائرة, العالم
طائرة, العالم

إعلام: تحطم طائرة يابانية وإصابة قائدها

06:45 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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قالت تقارير إعلامية إن طائرة يابانية صغيرة قد تحطمت وأصيب قائدها فوق إحدى المحافظات اليابانية.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا لإذاعة NHK، فقد تحطمت اليوم السبت، طائرة صغيرة فوق محافظة جونما اليابانية، مما تسبب في إصابة الطيار.
إف 18 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2018
تحطم طائرة حربية أمريكية في اليابان
12 نوفمبر 2018, 05:46 GMT
وحسب ما وصفته الإذاعة، فإن الطائرة ارتطمت في ضفة النهر، التي كانت خالية من أي مبانٍ، بينما نقلت وسائل إعلامية يابانية أخرى أن الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة ونقل إلى المستشفى وبقي في وعيه.
وفيما لم يسفر الحادث عن إصابة أي من السكان المحليين، أكدت الشرطة المحلية أنها ستجري تحقيقا في ملابسات الحادث.
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