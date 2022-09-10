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https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-رئيس-الوزراء-الياباني-كيشيدا-يجتمع-مع-بايدن-في-20-سبتمبر-1067547777.html
إعلام: رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يجتمع مع بايدن في 20 سبتمبر
إعلام: رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يجتمع مع بايدن في 20 سبتمبر
أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد يعقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 سبتمبر/ أيلول. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:27+0000
2022-09-10T10:27+0000
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وذكرت "كيودو" أنه من المقرر مبدئيا عقد الاجتماع في 20 سبتمبر، عندما يزور كيشيدا نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قد يتم تأجيل الاجتماع الرفيع المستوى بسبب نية بايدن حضور جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية. وذكرت وسائل إعلام يابانية، يوم السبت، أن مشاركة كيشيدا في الحفل قيد التفاوض حاليا. إذا تم تأكيد حضوره، يمكنه التوجه إلى لندن بعد الجمعية العمومية.وستقام جنازة الملكة الرسمية يوم 19 سبتمبر في وستمنستر آبي. وقد يسافر الإمبراطور الياباني ناروهيتو أيضا إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الملكة الراحلة، ربما برفقة زوجته الإمبراطورة ماساكو، إذا سمحت صحتها بذلك.
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إعلام: رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يجتمع مع بايدن في 20 سبتمبر

10:27 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
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أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد يعقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 20 سبتمبر/ أيلول.
وذكرت "كيودو" أنه من المقرر مبدئيا عقد الاجتماع في 20 سبتمبر، عندما يزور كيشيدا نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قد يتم تأجيل الاجتماع الرفيع المستوى بسبب نية بايدن حضور جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.
وذكرت وسائل إعلام يابانية، يوم السبت، أن مشاركة كيشيدا في الحفل قيد التفاوض حاليا. إذا تم تأكيد حضوره، يمكنه التوجه إلى لندن بعد الجمعية العمومية.
وستقام جنازة الملكة الرسمية يوم 19 سبتمبر في وستمنستر آبي. وقد يسافر الإمبراطور الياباني ناروهيتو أيضا إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الملكة الراحلة، ربما برفقة زوجته الإمبراطورة ماساكو، إذا سمحت صحتها بذلك.
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