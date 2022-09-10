https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلان-التقدم-ثم-العودة-للمربع-الأول-ما-سر-تضارب-التصريحات-حول-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1067561042.html
إعلان التقدم ثم العودة للمربع الأول... ما سر تضارب التصريحات حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
إعلان التقدم ثم العودة للمربع الأول... ما سر تضارب التصريحات حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
مع كل إعلان رسمي لإحراز تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تعود الأمور كل مرة إلى نقطة البداية، مع الحديث عن توتر في العلاقات ورفض... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T17:12+0000
2022-09-10T17:12+0000
2022-09-10T17:12+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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قال الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، أمس الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا".وأكد بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.وأكد مراقبون أن تضارب التصريحات في هذا الصدد تأتي بسبب تقارب مصالح الطبقة السياسية في لبنان مع الحكومة الإسرائيلية، حيث يسعيان لإيهام الشعب اللبناني والإسرائيلي بأن الأمور في طريقها للحل من أجل الدعاية الانتخابية.مصالح مشتركةاعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن الحديث الدائم والمستمر عن تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبعدها يتم إعلان فشل المحادثات يأتي في ظل وجود مصلحة مشتركة بين إسرائيل والطبقة السياسية اللبنانية، للقول بأن هناك تقدما ما قد أحرز.أما من الجانب الإسرائيلي – والكلام لا يزال على لسان وهبي- هناك انتخابات تشريعية قريبة وهم لا يريدون أي شوشرة في الموضوع الأمني، ولا يرغبون في أن يستغل حزب الله هذه المناسبة للتصعيد العسكري في حين أن إسرائيل غير مستعدة للخوض في أي مغامرة عسكرية قبل إنجاز انتخابات الكنيست.وتابع: "هذا يعد بيع أوهام للرأي العام اللبناني والإسرائيلي، ولا أعتقد أن هناك تقدمًا كبيرًا قد إنجز، هناك تقدم بطيء على مستوى المحادثات وليس الفعل على عكس كل التصريحات التي تخرج من الجانبين".وقال إن الشركة التي تتولى التنقيب عن الغاز في حقل كاريش لصالح إسرائيل، أعلنت أنها استخرجت في شهر أغسطس الماضي الغاز، وأنها مستعدة لتصديره لأوروبا في الأيام الماضية، في حين أن لبنان لم يجر حتى الآن أي دراسات، ولم يستعد لاستخراج أي شيء من أعماق البحار.تناقضات واضحةبدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، أن تضارب تصريحات المسؤولين اللبنانيين بشأن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يأتي لأسباب متباينة، فليس هناك اليوم حكومة تعمل بكامل كفاءتها، وحكومة تصريف الأعمال لا تجتمع وليس بالضرورة أن يمر رئيس الحكومة على الوزراء، وأن يعطي التعليمات أو يجري تبادلا للأفكار والخبرات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الرؤساء الثلاثة في حالة شبه حرب، وكل واحد منهم ينظر للأمور من زاويته الخاصة، إضافة إلى أن هوكشتاين ضابط إسرائيلي بهوية أمريكية، وطالما أجادت أمريكا وإسرائيل تاريخيًا اللعب عل تناقضات الطرف المفاوض الآخر، ناهيك عن لبنان وهو في هذه الحالة.ويرى عوض أن التصريحات اللبنانية متناقضة، بحسب الجهة السياسية التي تصدر منها، وليس هناك أي معطى أو دليل على التفاهم والاتفاق على نقاط ما في موضوع الترسيم.ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. وستمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلا من إسرائيل.ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الوسيط الأمريكي يفترض أن ينجز مهمته في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفجر الأوضاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
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لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك
إعلان التقدم ثم العودة للمربع الأول... ما سر تضارب التصريحات حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
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مع كل إعلان رسمي لإحراز تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تعود الأمور كل مرة إلى نقطة البداية، مع الحديث عن توتر في العلاقات ورفض الأطراف للأفكار المطروحة في هذا الصدد.
قال الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، أمس الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا".
وأكد بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.
وأكد مراقبون أن تضارب التصريحات في هذا الصدد تأتي بسبب تقارب مصالح الطبقة السياسية في لبنان مع الحكومة الإسرائيلية، حيث يسعيان لإيهام الشعب اللبناني والإسرائيلي بأن الأمور في طريقها للحل من أجل الدعاية الانتخابية.
اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن الحديث الدائم والمستمر عن تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وبعدها يتم إعلان فشل المحادثات يأتي في ظل وجود مصلحة مشتركة بين إسرائيل والطبقة السياسية اللبنانية، للقول بأن هناك تقدما ما قد أحرز.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من الجانب اللبناني يريد الرئيس ميشال عون والفرقاء السياسيون المشاركون في هذه الصفقة إيهام اللبنانيين بأنه في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي يعيش فيها لبنان، استطاعوا إنجاز هذا الملف الحيوي الذي قد يخرجهم من هذه الأزمة في السنوات القادمة.
أما من الجانب الإسرائيلي – والكلام لا يزال على لسان وهبي- هناك انتخابات تشريعية قريبة وهم لا يريدون أي شوشرة في الموضوع الأمني، ولا يرغبون في أن يستغل حزب الله هذه المناسبة للتصعيد العسكري في حين أن إسرائيل غير مستعدة للخوض في أي مغامرة عسكرية قبل إنجاز انتخابات الكنيست.
وتابع: "هذا يعد بيع أوهام للرأي العام اللبناني والإسرائيلي، ولا أعتقد أن هناك تقدمًا كبيرًا قد إنجز، هناك تقدم بطيء على مستوى المحادثات وليس الفعل على عكس كل التصريحات التي تخرج من الجانبين".
وقال إن الشركة التي تتولى التنقيب عن الغاز في حقل كاريش لصالح إسرائيل، أعلنت أنها استخرجت في شهر أغسطس الماضي الغاز، وأنها مستعدة لتصديره لأوروبا في الأيام الماضية، في حين أن لبنان لم يجر حتى الآن أي دراسات، ولم يستعد لاستخراج أي شيء من أعماق البحار.
بدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، أن تضارب تصريحات المسؤولين اللبنانيين بشأن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يأتي لأسباب متباينة، فليس هناك اليوم حكومة تعمل بكامل كفاءتها، وحكومة تصريف الأعمال لا تجتمع وليس بالضرورة أن يمر رئيس الحكومة على الوزراء، وأن يعطي التعليمات أو يجري تبادلا للأفكار والخبرات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الرؤساء الثلاثة في حالة شبه حرب، وكل واحد منهم ينظر للأمور من زاويته الخاصة، إضافة إلى أن هوكشتاين ضابط إسرائيلي بهوية أمريكية
، وطالما أجادت أمريكا وإسرائيل تاريخيًا اللعب عل تناقضات الطرف المفاوض الآخر، ناهيك عن لبنان وهو في هذه الحالة.
وتابع: "بين المسؤولين اللبنانيين لا مانع لديهم أن يبيعوا لبنان وثرواته وسيادته وكرامته لتحصيل مواقع تفضيلية أو لحماية ما نهبوا من ثروات لبنان ومدخرات وودائع اللبنانيين، وهو ما شهدناه بالأمس عندما تم التمديد لقوات الأمم المتحدة اليونيفيل مع تعديل جوهري في مهمتها تمس السيادة اللبنانية لم تجرؤ عليه حكومة أو مندوب لبناني أو وزير خارجية منذ 40 عاما".
ويرى عوض أن التصريحات اللبنانية متناقضة، بحسب الجهة السياسية التي تصدر منها، وليس هناك أي معطى أو دليل على التفاهم والاتفاق على نقاط ما في موضوع الترسيم.
ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".
وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.
والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. وستمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلا من إسرائيل.
يشار إلى أن هوكشتاين زار إسرائيل، أول أمس الخميس، وعقد محادثات حول تقسيم حقول الغاز بين إسرائيل ولبنان، وضرورة العمل على التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.
ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الوسيط الأمريكي يفترض أن ينجز مهمته في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفجر الأوضاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.