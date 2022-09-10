https://sputnikarabic.ae/20220910/إيرباص-تلغي-جميع-طلبات-قطر-لشراء-طائرات-350-أ-مع-استمرار-الخلاف-بشأن-مسألة-الطلاء-1067557963.html

‏"إيرباص" تلغي جميع طلبات قطر لشراء طائرات ‏"350‎‏ أ" مع استمرار الخلاف بشأن مسألة الطلاء

‏"إيرباص" تلغي جميع طلبات قطر لشراء طائرات ‏"350‎‏ أ" مع استمرار الخلاف بشأن مسألة الطلاء

أكدت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إلغاءها جميع طلبات قطر لشراء طائراتها من طراز "‏A350‎"، بما في ذلك طلبات معلقة تشمل 19 طائرة ذات جسم عريض.‏ 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T15:36+0000

2022-09-10T15:36+0000

2022-09-10T15:36+0000

مجتمع

قطر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/49/1045354969_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b7bd33f2365d0dc1df6c7f81161a2041.jpg

وقالت شركة "إيرباص" في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أمس الجمعة، إنها تعتقد أن قطر لم تعد ترغب في الوفاء بعقدها معها، بعد أن رفضت استلام طائرتين تابعتين لها من طراز "A350"، في شهر فبراير/ شباط.وفيما تقول "إيرباص" إن قطر لم تكن على استعداد لاستلام الطائرات ذات الأجسام العريضة، فإن شركة الطيران القطرية تزعم أن شركة "إيرباص" ألغت الطلب تماما.وكانت شركة "إيرباص" ألغت طلب قطر لشراء 50 طائرة من طراز "A321neos" في شهر يناير/ كانون الثاني، وهو ما وصفه الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بأنه "أمر يبعث على الأسف الشديد والإحباط".وفي شهر يوليو/ تموز، أكدت قطر طلبية لشراء 25 طائرة "بوينغ 737 ماكس 10" للمساعدة في تلبية احتياجاتها الضيقة.ويأتي قرار شركة "إيرباص" برفض طلبات قطر المتبقية من طراز "A350" في الوقت الذي تتصارع فيه الشركتان حول حالة طلاء الطائرة، وهي قضية يقول رئيس الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنها "دمرت" علاقة شركته بـ"إيرباص".وفي أغسطس/ آب عام 2021، أوقفت قطر طائراتها من طراز "A350"، بسبب مخاوف بشأن مشكلات الطلاء السطحي، والتي قالت هي والهيئة المنظمة للطيران في البلاد إنها تشكل تهديدا لسلامة الطائرة وصلاحيتها للطيران، واعتبارا من يونيو/حزيران 2022، أوقف الناقل الجوي القطري 23 طائرة من طراز إيرباص "A350".وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" في يناير، إن "العيوب ليست سطحية، وأن أحد العيوب يتسبب في انكشاف وتلف نظام الحماية من الصواعق في الطائرة".كما أشار المتحدث إلى احتمالية التعرض للرطوبة والأشعة فوق البنفسجية للهيكل المركب، وإحداث تشقق به، مما قد يؤدي إلى إتلاف "نسبة عالية من المسامير على جسم الطائرة".ومنذ أن أثارت قطر مخاوف بشأن طائرات إيرباص "A350"، كانت "إيرباص والناقل الجوي القطري وصلا إلى طريق مسدود بشأن كيفية حل خلافهما، وردت شركة "إيرباص" على قطر مرارا وتكرارا، قائلة إن الطلاء التالف هو ببساطة "تجميلي".واعتبرت الشركة المصنعة للطائرة في بيان صادر عنها، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن "محاولة هذا العميل (الخطوط الجوية القطرية) تحريف هذا الموضوع المحدد باعتباره قضية صلاحية للطيران هو تهديد للبروتوكولات الدولية بشأن مسائل السلامة".

https://sputnikarabic.ae/20220409/القطرية-تعلق-على-مزاعم-استلامها-طائرات-معيبة-من-إيرباص-1061008848.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع, قطر