https://sputnikarabic.ae/20220910/ابن-زايد-يشهد-توقيع-اتفاقية-لبيع-الغاز-من-شركة-وطنية-إلى-هيئة-دبي-للتجهيزات--1067544362.html
ابن زايد يشهد توقيع اتفاقية لبيع الغاز من شركة وطنية إلى هيئة دبي للتجهيزات
ابن زايد يشهد توقيع اتفاقية لبيع الغاز من شركة وطنية إلى هيئة دبي للتجهيزات
وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية، "أدنوك"، وهيئة دبي للتجهيزات "دوسب"، اتفاقية تبيع الأولى بمقتضاها الغاز إلى الثانية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:19+0000
2022-09-10T08:19+0000
2022-09-10T08:19+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد حضر توقيع الاتفاقية الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وتنص الاتفاقية على أن تقوم "أدنوك" بتزويد "دوسب" بالغاز الطبيعي، بهدف أن يحل محل الفحم في توليد الكهرباء في مجمعات تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وفق نظام المنتج المستقل.يشار إلى أن توقيع الاتفاقية شهده كل من سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
https://sputnikarabic.ae/20220611/مسؤول-في-أنصار-الله-صبرنا-أوشك-على-النفاد-حيال-سرقة-السعودية-والإمارات-النفط-والغاز-اليمنيين-1063453429.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ابن زايد يشهد توقيع اتفاقية لبيع الغاز من شركة وطنية إلى هيئة دبي للتجهيزات
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وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية، "أدنوك"، وهيئة دبي للتجهيزات "دوسب"، اتفاقية تبيع الأولى بمقتضاها الغاز إلى الثانية.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم، فقد حضر توقيع الاتفاقية الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتنص الاتفاقية
على أن تقوم "أدنوك" بتزويد "دوسب" بالغاز الطبيعي، بهدف أن يحل محل الفحم في توليد الكهرباء في مجمعات تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وفق نظام المنتج المستقل.
وحسب ما تؤكد الاتفاقية، فإنها تستهدف "خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات توليد الطاقة بما يدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وخططها الاستراتيجية الأخرى الهادفة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة".
يشار إلى أن توقيع الاتفاقية شهده كل من سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي
التنفيذي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.