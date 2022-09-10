عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/ابن-زايد-يشهد-توقيع-اتفاقية-لبيع-الغاز-من-شركة-وطنية-إلى-هيئة-دبي-للتجهيزات--1067544362.html
ابن زايد يشهد توقيع اتفاقية لبيع الغاز من شركة وطنية إلى هيئة دبي للتجهيزات
ابن زايد يشهد توقيع اتفاقية لبيع الغاز من شركة وطنية إلى هيئة دبي للتجهيزات
وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية، "أدنوك"، وهيئة دبي للتجهيزات "دوسب"، اتفاقية تبيع الأولى بمقتضاها الغاز إلى الثانية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:19+0000
2022-09-10T08:19+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104344/96/1043449607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f52d49df2b14d3487fe5eefbc69769e5.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد حضر توقيع الاتفاقية الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وتنص الاتفاقية على أن تقوم "أدنوك" بتزويد "دوسب" بالغاز الطبيعي، بهدف أن يحل محل الفحم في توليد الكهرباء في مجمعات تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وفق نظام المنتج المستقل.يشار إلى أن توقيع الاتفاقية شهده كل من سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
https://sputnikarabic.ae/20220611/مسؤول-في-أنصار-الله-صبرنا-أوشك-على-النفاد-حيال-سرقة-السعودية-والإمارات-النفط-والغاز-اليمنيين-1063453429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104344/96/1043449607_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d1a1ce3439ce0cd9662a4465e1d2700.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ابن زايد يشهد توقيع اتفاقية لبيع الغاز من شركة وطنية إلى هيئة دبي للتجهيزات

08:19 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiberمحمد بن زايد
محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبرTelegram
وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية، "أدنوك"، وهيئة دبي للتجهيزات "دوسب"، اتفاقية تبيع الأولى بمقتضاها الغاز إلى الثانية.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد حضر توقيع الاتفاقية الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
صورة أرشيفية لتدمير خط أنابيب نفط في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
مسؤول في "أنصار الله": صبرنا أوشك على النفاد حيال "سرقة" السعودية والإمارات النفط والغاز اليمنيين
11 يونيو, 19:08 GMT
وتنص الاتفاقية على أن تقوم "أدنوك" بتزويد "دوسب" بالغاز الطبيعي، بهدف أن يحل محل الفحم في توليد الكهرباء في مجمعات تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وفق نظام المنتج المستقل.

وحسب ما تؤكد الاتفاقية، فإنها تستهدف "خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات توليد الطاقة بما يدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وخططها الاستراتيجية الأخرى الهادفة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة".

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية شهده كل من سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала