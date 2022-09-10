https://sputnikarabic.ae/20220910/اتحاد-الحرفيين-الإيطاليين-الأسر-والشركات-الإيطالية-تخسر-838-مليار-دولار-بسبب-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-1067554979.html
اتحاد الحرفيين الإيطاليين: الأسر والشركات الإيطالية تخسر 83.8 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
اتحاد الحرفيين الإيطاليين: الأسر والشركات الإيطالية تخسر 83.8 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
قدر الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين، أن الأسر والشركات في إيطاليا تخسر 83.8 مليار دولار بسبب ارتفاع الكهرباء الناتج عن أزمة الطاقة جراء العقوبات المفروضة على... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:06+0000
2022-09-10T14:06+0000
2022-09-10T14:06+0000
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101896/34/1018963469_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_7be49016a135b0a62865700031d12147.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لدراسة أجراها الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين (سي جي آي إيه)، فإن الأسر والشركات الإيطالية تخسر 82.6 مليار يورو (83.8 مليار دولار) إضافية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.وتصف الدراسة الوضع الحالي دون مراعاة حزم الدعم الحكومية السابقة للاقتصاد، والتي خصصت حوالي 52 مليار دولار لمكافحة أزمة الطاقة.وقالت: "هذا الرقم المخيف سينخفض مع إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل، والذي مع ذلك، سيخصص فقط 12 إلى 13 مليار يورو، وبالنظر إلى خطورة اللحظة، تعتقد (سي جي آي إيه) أن زيادة الميزانية الجديدة من 15 إلى 20 يجب اعتماد مليار يورو".وكان مجلس الوزراء الإيطالي، الخميس، قد أعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للشعب والشركات الإيطالية، والتي ستشمل ما لا يقل عن 6.2 مليار دولار لإجراءات معالجة أزمة الطاقة.وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يُقدر التضخم السنوي في إيطاليا بنحو 8.4% في يوليو/ تموز، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل منذ 36 عامًا، عندما كان التضخم 8.2%.
https://sputnikarabic.ae/20220619/شركة-إيني-تعلن-عدم-استعداد-إيطاليا-لإيقاف-الغاز-الروسي-1063841565.html
https://sputnikarabic.ae/20220520/إعلام-روما-وبرلين-تسمحان-بفتح-حسابات-بنكية-بالروبل-لشراء-الغاز-الروسي--1062490568.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101896/34/1018963469_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8d676d33a3564eb74e6c84ad594d9a3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا
اتحاد الحرفيين الإيطاليين: الأسر والشركات الإيطالية تخسر 83.8 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
تابعنا عبر
قدر الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين، أن الأسر والشركات في إيطاليا تخسر 83.8 مليار دولار بسبب ارتفاع الكهرباء الناتج عن أزمة الطاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لدراسة أجراها الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين (سي جي آي إيه)، فإن الأسر والشركات الإيطالية تخسر 82.6 مليار يورو (83.8 مليار دولار) إضافية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وتصف الدراسة الوضع
الحالي دون مراعاة حزم الدعم الحكومية السابقة للاقتصاد، والتي خصصت حوالي 52 مليار دولار لمكافحة أزمة الطاقة.
وقال الاتحاد أيضًا إنه لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة، يجب على الحكومة من الناحية النظرية تمرير 83.8 مليار دولار حزمة الإغاثة.
وقالت: "هذا الرقم المخيف سينخفض مع إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل، والذي مع ذلك، سيخصص فقط 12 إلى 13 مليار يورو، وبالنظر إلى خطورة اللحظة، تعتقد (سي جي آي إيه) أن زيادة الميزانية الجديدة من 15 إلى 20 يجب اعتماد مليار يورو".
وكان مجلس الوزراء الإيطالي، الخميس، قد أعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للشعب والشركات الإيطالية، والتي ستشمل ما لا يقل عن 6.2 مليار دولار لإجراءات معالجة أزمة الطاقة.
وتواجه أوروبا حاليًا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الطاقة والتضخم الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يُقدر التضخم السنوي في إيطاليا بنحو 8.4% في يوليو/ تموز، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل منذ 36 عامًا، عندما كان التضخم
8.2%.